Оплатил приставам задолженность - предъяви квитанцию. Иначе счет арестуют

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области напоминает о необходимости своевременного предъявления квитанций об оплате во избежание ареста счетов тех граждан, кто уже оплатил долги, но не предъявил в службу судебных приставов плтежные документы.

Управлением активно осуществляется межведомственное взаимодействие с банками и иными кредитными организациями.

Автоматизированная информационная система ФССП России при возбуждении исполнительного производства в автоматическом режиме направляет в банки запросы о наличии зарегистрированных за должниками лицевых счетов.

В случае обнаружения таких счетов и наличия на них денежных средств судебный пристав-исполнитель выносит постановление о наложении ареста и списании с такого счета денежных средств в счет погашения задолженности.

Нередко складывается ситуация, когда счет неплательщика арестован, а гражданин задолженность уже оплатил. Именно поэтому необходимо сразу же после оплаты долга предоставить судебному приставу-исполнителю соответствующие квитанции.

Когда платежный документ (квитанция) утерян, следует обратиться в уполномоченный орган, куда уплачен штраф, с заявлением о подтверждении факта оплаты задолженности по исполнительному документу. Полученную информацию в обязательном порядке необходимо довести до сведения судебного пристава-исполнителя.

О наличии возбужденных исполнительных производств можно узнать на сайте Управления www.r51.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Также на сайте предоставляется возможность распечатать квитанцию для оплаты долга в банках либо погасить долги с помощью электронных платежей, сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.