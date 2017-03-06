Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 6 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Что делать, когда бродячие животные держат в страхе людей? В Причальном двухлетнего ребенка покусала собака.



Доступная среда для всех, кто в этом нуждается. У мурманской организации инвалидов «Ковчег» появился свой транспорт.



Такой хоккей нам нужен! В Заполярном торжественно открыли крытую ледовую арену.



20 тысяч на замену. В России предпринимателей обязали работать на кассах нового образца.



Жучки в тюльпанах и хризантемах. В Мурманске проверяют цветы на насекомых



И шубы надели, и на вопросы ответили. Новое испытание для участниц конкурса «Краса Заполярья - 2017».

