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Полное видео программы «Новости»

20:0006 марта 2017Просмотров: 175

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 6 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Что делать, когда бродячие животные держат в страхе людей? В Причальном двухлетнего ребенка покусала собака.

Доступная среда для всех, кто в этом нуждается. У мурманской организации инвалидов «Ковчег» появился свой транспорт.

Такой хоккей нам нужен! В Заполярном торжественно открыли крытую ледовую арену.

20 тысяч на замену. В России предпринимателей обязали работать на кассах нового образца.

Жучки в тюльпанах и хризантемах. В Мурманске проверяют цветы на насекомых

И шубы надели, и на вопросы ответили. Новое испытание для участниц конкурса «Краса Заполярья - 2017».

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