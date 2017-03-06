Пора на юг: Пенсионный фонд оплатит проезд и тонну багажа пенсионерам с Севера

Неработающие пенсионеры имеют право на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на новое место жительства, которое находится на территории РФ, в регион, природно-климатические условия проживания в котором отличны от «северных».
Переезд компенсируется также членам семей пенсионеров, находящимся на их иждивении.
Компенсация предоставляется однократно и производится в размере, не превышающем стоимость проезда по кратчайшему маршруту или по беспересадочному маршруту следования любым видом транспорта, за исключением такси, а именно:
Оплата стоимости провоза багажа компенсируется в размере не более 1 тонны на пенсионера и каждого выезжающего вместе с ним члена семьи, но не более 5 тонн на семью.
Чтобы возместить потраченные на переезд средства, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по новому месту жительства с заявлением о запросе пенсионного дела с прежнего места жительства.
После его поступления необходимо подать заявление о компенсации расходов на переезд с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.