Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта Валентину Терешкову

Сегодня глава регионального парламента Сергей Дубовой поздравил с юбилеем депутата Государственной Думы Федерального собрания России, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.

В телеграмме, в частности, говорится: «Вы внесли огромный вклад в укрепление авторитета России как ведущей космической державы. Ваша плодотворная общественная деятельность и искренняя забота о людях снискали вам заслуженное уважение и любовь россиян».

Спикер пожелал Валентине Владимировне дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго, сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы.