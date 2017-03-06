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Прогноз погоды по Мурманской области на 7 марта

12:2406 марта 2017Просмотров: 158

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, дымка, изморозь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем на севере 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях  -17-22°, днем -2-7°. Гололедица. 

Прогноз погоды на 7 марта по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-4..-6

без осадков

без осадков

Умба

-10..-12

-4..-6

без осадков

небольшой снег

Полярные Зори

-13.-15

-6..-8

без осадков

небольшой снег

Апатиты

-10..-12

-5..-7

без осадков

без осадков

Кировск

-10..-12

-5..-7

небольшой снег

без осадков

Ковдор

-13..-15

-6..-8

без осадков

небольшой снег

Мончегорск

-9..-11

-4..-6

небольшой снег

без осадков

Ловозеро

-8..-10

-4..-6

небольшой снег

небольшой снег

Оленегорск

-9..-11

-4..-6

небольшой снег

без осадков

Никель

-7..-9

-3..-5

небольшой снег

без осадков

Заполярный

-6..-8

-2..-4

небольшой снег

без осадков

Североморск

-6..-8

-2..-4

небольшой снег

без осадков

Мурманск

-7..-9

-2..-4

небольшой снег

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 7 марта

Температура воздуха

утром  -7..-9

днем -2..-4

вечером -3..-5

Осадки

небольшой снег

без осадков

 без осадков
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