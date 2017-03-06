Прогноз погоды по Мурманской области на 7 марта

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, дымка, изморозь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем на севере 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днем -2-7°. Гололедица.
Прогноз погоды на 7 марта по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-4..-6
|
без осадков
|
без осадков
|
Умба
|
-10..-12
|
-4..-6
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Полярные Зори
|
-13.-15
|
-6..-8
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Апатиты
|
-10..-12
|
-5..-7
|
без осадков
|
без осадков
|
Кировск
|
-10..-12
|
-5..-7
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Ковдор
|
-13..-15
|
-6..-8
|
без осадков
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-9..-11
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Ловозеро
|
-8..-10
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Оленегорск
|
-9..-11
|
-4..-6
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Никель
|
-7..-9
|
-3..-5
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Заполярный
|
-6..-8
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Североморск
|
-6..-8
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
без осадков
|
Мурманск
|
-7..-9
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
без осадков
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 7 марта
|
Температура воздуха
|
утром -7..-9
|
днем -2..-4
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
небольшой снег
|
без осадков
|
без осадков