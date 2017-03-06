Прогноз погоды по Мурманской области на 7 марта

Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, дымка, изморозь. Ветер западный, юго-западный 2-7 м/с, днем на севере 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днем -2-7°. Гололедица.

Прогноз погоды на 7 марта по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -4..-6 без осадков без осадков Умба -10..-12 -4..-6 без осадков небольшой снег Полярные Зори -13.-15 -6..-8 без осадков небольшой снег Апатиты -10..-12 -5..-7 без осадков без осадков Кировск -10..-12 -5..-7 небольшой снег без осадков Ковдор -13..-15 -6..-8 без осадков небольшой снег Мончегорск -9..-11 -4..-6 небольшой снег без осадков Ловозеро -8..-10 -4..-6 небольшой снег небольшой снег Оленегорск -9..-11 -4..-6 небольшой снег без осадков Никель -7..-9 -3..-5 небольшой снег без осадков Заполярный -6..-8 -2..-4 небольшой снег без осадков Североморск -6..-8 -2..-4 небольшой снег без осадков Мурманск -7..-9 -2..-4 небольшой снег без осадков

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 7 марта