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Школьники из Мурмашей искали следы северных зверей и наперегонки катались на оленях

10:1506 марта 2017Просмотров: 149

Библиотекари Мурманской областной детско-юношеской библиотеки побывали в гостях у учеников начальной средней школы п. Мурмаши.

Дети приняли участие в театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».

Участники чтений совершили виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнали о коренных северных народах, их традициях и обычаях.

Вместе с героем книги Сакариаса Топелиуса - Сампо ребята выполнили задания великана Хийси: нашли следы северных зверей, северные ягоды, поймали рыбу, проверили меткость, наперегонки покатались на оленях и дождались появления солнца. 

В театрализованном чтении сказки Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок» приняли участие более 200 человек.


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