Следователи Кольского района возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в батутном парке

Следственным отделом по Кольскому району возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, в результате ненадлежащего оказания услуг, а именно организации прыжков на батуте в развлекательном батутном парке «Небо», находящемся на территории Кольского района, 12 февраля 2017 года произошло падение мальчика, 2003 года рождения, на металлический каркас батута, в результате чего ему были причинены телесные повреждения.

Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучается изъятая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для определению степени тяжести вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.