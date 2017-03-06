Снегоуборочная техника аэропорта Мурманска работает в усиленном режиме

В минувшие выходные аэропорт Мурманск снова прекращал работу. Причина - обильные снегопады. Из-за осадков снегоуборочной технике пришлось работать практически на пределе, чтобы оперативно освободить взлётную полосу от снега.

Рекордное количество снега этой зимой с завидной регулярностью парализует воздушное сообщение в Мурманской области. В минувшие выходные мурманский аэропорт закрывался на несколько часов из-за погодных условий. Ситуация с уборкой снега в воздушном порту не меняется - всё ещё работает старая техника.

Непрекращающиеся снегопады в Мурманске вынуждают снегоуборочную технику работать в усиленном режиме. Сейчас ведётся чистка перрона, одного из самых важных объектов в аэропорту. Здесь самолёты находятся между рейсами. Сейчас эта площадка пустая, потому что рейсов нет, и у техники есть возможность почистить перрон до асфальта.



На то, чтобы убрать с покрытия весь снег в такую солнечную погоду уходит порядка часа. Что говорить о том, если снег будет идти не прекращаясь. А ещё нужно расчистить взлётно-посадочную полосу, вертолётную площадку и технические дорожки. Времени на это уходит масса. Новая техника, способная быстро выполнять такие работы, появится к следующей зиме. Об этом сообщал один из руководителей компании-владельца аэропорта. График работы аэропорта, а так же информация о задержках рейсов доступна на сайте airport-murmansk.ru