Телепрограмма на 7 марта (вторник)

Программа передач канала ТВ21+
Вторник, 07 марта 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
07:00 Мультимир (6+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения Мюнхаузена. Павлин.
07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 Телегазета (12+)
11:00 Золото «Глории». 5, 6 серии. Сериал (16+)
Россия, Куба. 2012 г.
Приключения, фэнтези.
В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.
Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?
12:57 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 Телегазета (12+)
13:44 Познавательная программа (12+)
Короткий урок про радиацию.
Как лечится рак?
14:00 Загадки космоса. Исчезнувшая планета. Документальный цикл (16+)
В 2000 году в Антарктиде был найден метеорит, который 13 тысяч лет назад прилетел с Марса. Возраст инопланетного пришельца - 16 миллионов лет. Анализ показал, что сформирован он был в результате грандиозной катастрофы. Не исключено, что именно тогда на Марсе прекратилась жизнь, и в космических муках погибла соседка Марса - планета Фаэтон. Но что это за неведомый Фаэтон? Предположительно он находился на пятой орбите от Солнца. В этом межпланетном пространстве сейчас - вместо загадочного Фаэтона - расположен астероидный пояс. Считается, что это кусочки разорвавшейся планеты.
14:48 Познавательная программа (12+)
Что такое логистика?
Что такое звуковые частоты?
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:15 Телегазета (12+)
15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)
В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.
15:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Разрушители мифов. Зашифрованные календари. Документальный цикл (16+)
И Сталин, и Гитлер пытались обнаружить древний тибетский календарь. Считалось, что в нем в мельчайших деталях расписан каждый день будущего человечества. Правда, информация дана в зашифрованном виде. Как ни странно, именно календарь стал хранилищем тайных знаний. И это не единственный пример необычного предназначения календарей. У многих древних цивилизаций обнаруживаются артефакты, на которых явно обозначены даты, либо зафиксировано летоисчисление, а исследователи при расшифровке знаков на этих календарях выявляют поразительные сведения.
17:18 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)
Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.
18:00 Телегазета (12+)
18:30 Основной элемент. Гормон риска. Документальный цикл (16+)
Как только мы оказываемся в опасности, в нашем организме начинается химическая заварушка – целая буря реакций. Сосуды сужаются и вызывают повышение кровяного давления. Сердце быстрее качает кровь — требует больше кислорода, дыхание учащается. Мышцы мгновенно напрягаются, готовясь к активной деятельности. Так действует на наш организм адреналин — гормон действия и страха.
18:58 Познавательная программа (12+)
Короткий урок про радиацию.
Как лечится рак?
19:09 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Остров Кильдин.
Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.
Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:31 Мультимир (6+)
Трактаун.
Фиксики.
Приключения Мюнхаузена. Павлин.
20:00 Новости ТВ-21 (16+)
20:30 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Золото «Глории». 7, 8 серии. Сериал (16+)
Россия, Куба. 2012 г.
Приключения, фэнтези.
В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.
Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?
22:56 Мультимир (12+)
Мы живем в России.
23:00 Новости ТВ-21 (16+)
23:30 ВОВРЕМЯ (16+)
00:00 Краткий курс счастливой жизни. 4 серия. Сериал (18+)
Россия. 2011 г.
Драма, мелодрама.
В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.
Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.
Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.
У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Основной элемент. Гормон риска. Документальный цикл (16+)
Как только мы оказываемся в опасности, в нашем организме начинается химическая заварушка – целая буря реакций. Сосуды сужаются и вызывают повышение кровяного давления. Сердце быстрее качает кровь — требует больше кислорода, дыхание учащается. Мышцы мгновенно напрягаются, готовясь к активной деятельности. Так действует на наш организм адреналин — гормон действия и страха.
01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Дорогами и зимниками Камчатского полуострова. Путешественники-автостопщики на месяц прилетели на Камчатку, чтобы своими глазами посмотреть на красоты этого загадочного и сурового края.
Отец Петр. Фильм о судьбе сельского православного священника Псковского региона, отце Петре Волокославском, расстрелянном НКВД в 1938 г. Авторы восстанавливают подробности ареста и обвинения священнику. Находят место его захоронения, рассказывают о духовной и родственной преемственности отца Петра Волокославского.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Северный ветер. Фильм о жизни одной деревни, ныне пришедшей в запустение, но всё же не отпускающей местных жителей.
Батюшка. Священник – такой же человек. Он тоже может быть слабым. Ему может быть больно от несправедливости. Он идет и изо дня в день делает свою «муравьиную» работу.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.
Старик Петр. Каждый народ имел свои мифы, но не каждый сберег их до наших дней. В глубине ханты-мансийской тайги сохранился такой оазис «живой мифологии». Старик Петр Сенгепов живет один на таежном стойбище, в гармонии с суровой северной природой и традиционной культурой. Ему 87 лет. Он — последний шаман хантов реки Казым.