Телепрограмма на 7 марта (вторник)

Программа передач канала ТВ21+

Вторник, 07 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Павлин.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Телегазета (12+)

11:00 Золото «Глории». 5, 6 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

12:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 Телегазета (12+)

13:44 Познавательная программа (12+)

Короткий урок про радиацию.

Как лечится рак?

14:00 Загадки космоса. Исчезнувшая планета. Документальный цикл (16+)

В 2000 году в Антарктиде был найден метеорит, который 13 тысяч лет назад прилетел с Марса. Возраст инопланетного пришельца - 16 миллионов лет. Анализ показал, что сформирован он был в результате грандиозной катастрофы. Не исключено, что именно тогда на Марсе прекратилась жизнь, и в космических муках погибла соседка Марса - планета Фаэтон. Но что это за неведомый Фаэтон? Предположительно он находился на пятой орбите от Солнца. В этом межпланетном пространстве сейчас - вместо загадочного Фаэтона - расположен астероидный пояс. Считается, что это кусочки разорвавшейся планеты.

14:48 Познавательная программа (12+)

Что такое логистика?

Что такое звуковые частоты?

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:15 Телегазета (12+)

15:30 ЕХперименты с Антоном Войцеховским. Документальный цикл (12+)

В каждой программе автор и ведущий Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам в разных областях и с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Разрушители мифов. Зашифрованные календари. Документальный цикл (16+)

И Сталин, и Гитлер пытались обнаружить древний тибетский календарь. Считалось, что в нем в мельчайших деталях расписан каждый день будущего человечества. Правда, информация дана в зашифрованном виде. Как ни странно, именно календарь стал хранилищем тайных знаний. И это не единственный пример необычного предназначения календарей. У многих древних цивилизаций обнаруживаются артефакты, на которых явно обозначены даты, либо зафиксировано летоисчисление, а исследователи при расшифровке знаков на этих календарях выявляют поразительные сведения.

17:18 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.

18:00 Телегазета (12+)

18:30 Основной элемент. Гормон риска. Документальный цикл (16+)

Как только мы оказываемся в опасности, в нашем организме начинается химическая заварушка – целая буря реакций. Сосуды сужаются и вызывают повышение кровяного давления. Сердце быстрее качает кровь — требует больше кислорода, дыхание учащается. Мышцы мгновенно напрягаются, готовясь к активной деятельности. Так действует на наш организм адреналин — гормон действия и страха.

18:58 Познавательная программа (12+)

Короткий урок про радиацию.

Как лечится рак?

19:09 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

19:13 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Остров Кильдин.

Заповедник. Океанариум – ластоногий цирк.

Мурманский «Алеша». Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:31 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Павлин.

20:00 Новости ТВ-21 (16+)

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Золото «Глории». 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

22:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 ВОВРЕМЯ (16+)

00:00 Краткий курс счастливой жизни. 4 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Основной элемент. Гормон риска. Документальный цикл (16+)

Как только мы оказываемся в опасности, в нашем организме начинается химическая заварушка – целая буря реакций. Сосуды сужаются и вызывают повышение кровяного давления. Сердце быстрее качает кровь — требует больше кислорода, дыхание учащается. Мышцы мгновенно напрягаются, готовясь к активной деятельности. Так действует на наш организм адреналин — гормон действия и страха.

01:56 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Дорогами и зимниками Камчатского полуострова. Путешественники-автостопщики на месяц прилетели на Камчатку, чтобы своими глазами посмотреть на красоты этого загадочного и сурового края.

Отец Петр. Фильм о судьбе сельского православного священника Псковского региона, отце Петре Волокославском, расстрелянном НКВД в 1938 г. Авторы восстанавливают подробности ареста и обвинения священнику. Находят место его захоронения, рассказывают о духовной и родственной преемственности отца Петра Волокославского.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Северный ветер. Фильм о жизни одной деревни, ныне пришедшей в запустение, но всё же не отпускающей местных жителей.

Батюшка. Священник – такой же человек. Он тоже может быть слабым. Ему может быть больно от несправедливости. Он идет и изо дня в день делает свою «муравьиную» работу.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:15 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

История авиатора. Государство отлучило кадрового летчика от авиации. Но в авиации – смысл всей его жизни. В удмуртской деревне он устроил нелегальный аэродром и летает на самодельном аэроплане.

Старик Петр. Каждый народ имел свои мифы, но не каждый сберег их до наших дней. В глубине ханты-мансийской тайги сохранился такой оазис «живой мифологии». Старик Петр Сенгепов живет один на таежном стойбище, в гармонии с суровой северной природой и традиционной культурой. Ему 87 лет. Он — последний шаман хантов реки Казым.