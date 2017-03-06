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Трипсы, мухи и белокрылки. Как обнаружить насекомых в цветах?

20:0406 марта 2017Просмотров: 189

Весенние бутоны с сюрпризом. Накануне Международного женского дня сотрудники Россельхознадзора отправились по магазинам Мурманска, чтобы проверить - не живут ли в розах, тюльпанах и хризантемах - трипсы, мухи и белокрылки. 

Калифорнийского трипса сотрудники Россельхознадзора ищут в наших, отечественных цветах. В основном партии букетов приезжают на Север из Санкт-Петербурга. Под красными, жёлтыми и белыми лепестками может обитать вот такой жучок.

Арина Прокопчук, старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области: «Карантинные объекты, как правило, не несут опасность для человека. Но они могут нанести вред сельскому хозяйству. В том числе, что касается цветочной продукции, у срезков растений и горшечных растений теряется товарный вид».

Цветы в корзинах, тюльпаны в целлофане, розовые композиции. Елена Асланова собирает букеты, которые мужчины потом в праздник преподнесут дамам.

Елена Асланова, продавец цветочного магазина: «За все 13 лет работы на цветах не встречались. Цветы проходят обработку, проверку, ничего такого нет».

Цветы хранятся в прохладных помещения. А насекомые при таких температурах засыпают. Дома, отогревшись, жучки могут и появиться. Проверить растения можно и в домашних условиях.

Арина Прокопчук, старший государственный инспектор управления Россельхознадзора по Мурманской области: «Берём белый лист бумаги. И путём встряхивания, только аккуратно, чтобы не повредить растения, на наличие насекомых производится встряхивание. Если продукция была бы заражена трипсом, то он бы выпал на белый лист. Маленький жучок был бы виден. Это чистые цветы? Да, они безопасны».

В цветах этого магазина жучков не нашли. Сотрудники Россельхознадзора просят обратиться в инспекцию, если вы обнаружили в цветах что-то ещё кроме свежих бутонов.

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