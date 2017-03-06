Труппа мурманского драмтеатра выступит со спектаклем «Бременские музыканты» в Пушном

16 марта артисты Мурманского областного драматического театра отправятся на гастроли в поселок Пушной. На сцене Дома культуры зрители смогут увидеть музыкальный спектакль «Бременские музыканты».

«Бременские музыканты» – это добрая сказка, созданная по пьесе Юрия Энтина и Василия Ливанова, на музыку Геннадия Гладкова. На ней выросло не одно поколение зрителей.

Спектакль, поставленный режиссером Никитой Ковалевым, с большим успехом идет на сцене Мурманского областного драматического театра.

Начало спектакля в 16 часов.