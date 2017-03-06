Участницы проекта «Краса Заполярья» надели шубы и отвечали на каверзные вопросы

В Мурманске состоялся модный показ верхней одежды проекта «Краса Заполярья - 2017». Умные и красивые участницы надели шубы, ответили на каверзные вопросы ведущих. За время проекта это уже второе публичное выступление девушек. По его итогам жюри конкурса определит список претенденток, которые останутся бороться за право попасть в финал.

На первом показе каждая конкурсантка должна была представить себя как личность и индивидуальность. На этот раз задача у них другая: в роли моделей красиво и эффектно преподнести верхнюю одежду: шубы, куртки и пальто.

Анна Дюбарь, Елена Мусихина, члены жюри проекта «Краса Заполярья»: «Хочу увидеть девчонок во всей их красе, чтобы они превзошли сами себя. Потому что сегодня действительно сложный показ у них. Поэтому жду от каждой максимальной отдачи. Ну, конечно же, мы ждем от них работы полноценной, других каких-то эмоций, чтобы была видна работа над собой. Все это будет видно сегодня на показе».



Ко второму показу девушки стали ответственнее, смелее и увереннее в себе. Занятия спортом, хореографией и дефиле дают о себе знать. Демонстрировать одежду в качестве моделей им теперь намного легче.



Андрей Дабосин, член жюри проекта «Краса Заполярья»: «Безусловно, девчонки подтягиваются. Они, наверно, сейчас лучше уже понимают задачу свою. Улыбаются искренне, стараются улыбаться глазами. То, что, как правило, требуется от модели».



Одной улыбчивости недостаточно, чтобы стать красой Заполярья. Жюри старается выбрать самую яркую личность, которая была бы привлекательна, рассудительна и красива душой.



Настоящие, интересные и жизненные вопросы девушкам задавали ведущие вечера. Спрашивали о характере, привычках, планах, мечтах и значении конкурса.



Карина Колесник, участница проекта «Краса Заполярья»: «Изменения у меня не только в голове. Так же я вижу, что занятия в спортзале не прошли даром. Я вижу изменения в своем теле. И также, я думаю, что я научилась милосердию и к какому-то пониманию с девочками, которые… Мы на разных возрастных ступенях стоим, и я могу общаться и с другими, находить общий язык».



Изменения чувствуют все конкурсантки, ведь каждая пришла на конкурс со своей личной мотивацией.



Ольга Мосякина, участница проекта «Краса Заполярья»: «Я стала увереннее, увереннее чувствую себя на публике, могу общаться с публикой лучше, чем раньше. Я считаю, я стала лучше».



Уверенность и раскованность украшают девушек, и помогает им достойно показать себя на подиуме. Ведь задача участниц проекта - представить одежду так, что зрителям захотелось выглядеть так же эффектно. Второй выход конкурсанток был в стильных куртках и пальто.

По итогам этого показа 7 марта жюри конкурса объявит имена девушек, которые покинут проект. Сейчас участниц 20. До финала, который состоится ровно через месяц, дойдут лишь 16 из них. Если вы хотите спасти одну из участниц или наоборот, вы против какой-либо конкурсантки, то принимайте участие в он-лайн голосовании официальной группы ТВ-21 Вконтакте.