В Кандалакше состоялось открытое первенство по спортивному туризму на лыжах

Благодаря кандалакшской детско-юношеской спортивной школе, у детей с различным уровнем подготовки, появилась возможность попробовать свои силы в таком сложном, и тем не менее интересном виде спорта, как спортивный туризм на лыжах.

Не смотря на то, что отделение спортивного ориентирования и туризма, открылось совсем недавно - дети освоили определенные навыки. Соревнования впервые проводились в «связках», и ребята проявили себя как настоящие туристы, сообщает Кандалакша | Официальная группа.

Взаимовыручка, поддержка, радость и переживание друг за друга, смех, слёзы-все было очень искренне и трогательно.



Фото представлены сообществом Кандалакша | Официальная группа ВКонтакте.