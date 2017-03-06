16+
:-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В квартире и в гараже мурманчанина полицейские нашли более 1 килограмма гашиша

10:5106 марта 2017Просмотров: 242

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно, что ранее не судимый мурманчанин 1984 года рождения занимается распространением наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из октябрьского отдела полиции задержали 32-летнего мурманчанина в момент сбыта наркотика посредством закладки в автомобиле.

В авто в пачке из-под сигарет, спрятанной в подлокотнике, полицейские нашли гашиш 195,2 граммов, а также 1,5 грамма амфетамина.

В ходе обыска в квартире по месту жительства злоумышленника полицейские нашли пластины камнеобразного вещества коричневого цвета, а также электронные весы.

Кроме того, в гараже подозреваемого сотрудники наркоконтроля обнаружили еще 8 пластин предположительно наркотического вещества. Согласно заключению эксперта, мурманчанин хранил в квартире и гараже гашиш общей массой 817,17 грамма.

Подозреваемый признался, что наркотик хранил для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам на территории областного центра. Всего наркополицейские Мурманска изъяли из незаконного оборота 1 килограмм 12,37 грамма гашиша и 1,5 грамма амфетамина.

По факту сбыта и хранения наркотических средств и психотропных веществ в отношении жителя Мурманска возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за данные преступления, предусмотренное законодательством, - лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.


Читайте также
Труппа мурманского драмтеатра выступит со спектаклем «Бременские музыканты» в ПушномВ Мурманске сгорел УАЗикВ Мурманске дети помогли упечь педофила за решетку«Юнга» артиллерийским огнём отразил условное воздушное нападение
Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта Валентину ТерешковуМурманский морской торговый порт участвует в проектах по созданию безбарьерной средыМедведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 днейКольское Заполярье становится все более популярным среди туристовВ Мурманске пройдет праздничный концерт, посвященный Международному женскому ДнюФранцузы покупают немцев: General Motors продает Opel за 2,2 млрд евро
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  