В квартире и в гараже мурманчанина полицейские нашли более 1 килограмма гашиша

Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно, что ранее не судимый мурманчанин 1984 года рождения занимается распространением наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий оперативники совместно с коллегами из октябрьского отдела полиции задержали 32-летнего мурманчанина в момент сбыта наркотика посредством закладки в автомобиле.

В авто в пачке из-под сигарет, спрятанной в подлокотнике, полицейские нашли гашиш 195,2 граммов, а также 1,5 грамма амфетамина.

В ходе обыска в квартире по месту жительства злоумышленника полицейские нашли пластины камнеобразного вещества коричневого цвета, а также электронные весы.

Кроме того, в гараже подозреваемого сотрудники наркоконтроля обнаружили еще 8 пластин предположительно наркотического вещества. Согласно заключению эксперта, мурманчанин хранил в квартире и гараже гашиш общей массой 817,17 грамма.

Подозреваемый признался, что наркотик хранил для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам на территории областного центра. Всего наркополицейские Мурманска изъяли из незаконного оборота 1 килограмм 12,37 грамма гашиша и 1,5 грамма амфетамина.

По факту сбыта и хранения наркотических средств и психотропных веществ в отношении жителя Мурманска возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за данные преступления, предусмотренное законодательством, - лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.





