В Мурманской области отравились еще 18 детей. На этот раз ЧП произошло в Кировске. Все малыши - воспитанники одной группы кировского детского сада номер 16. У всех обнаружена острая кишечная инфекция. Один ребенок госпитализирован, остальные Жизни ребят ничего не угрожает.

Татьяна Мавлютова, помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних: «Сейчас по данному поводу проводится проверка с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, по ее результатам будет дана оценка сложившейся ситуации, будет рассматриваться вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы для проведения уголовно-процессуальной проверки».

За последние дни это уже второй случай. Напомним, в пятницу в поселке Титан одновременно отравились более тридцати детей, также из-за кишечной инфекции.