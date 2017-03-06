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В Мурманской области отравились еще 18 детей

20:1006 марта 2017Просмотров: 461

В Мурманской области отравились еще 18 детей. На этот раз ЧП произошло в Кировске. Все малыши - воспитанники одной группы кировского детского сада номер 16. У всех обнаружена острая кишечная инфекция. Один ребенок госпитализирован, остальные Жизни ребят ничего не угрожает.

Татьяна Мавлютова, помощник прокурора Мурманской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних: «Сейчас по данному поводу проводится проверка с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, по ее результатам будет дана оценка сложившейся ситуации, будет рассматриваться вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы для проведения уголовно-процессуальной проверки».

За последние дни это уже второй случай. Напомним, в пятницу в поселке Титан одновременно отравились более тридцати детей, также из-за кишечной инфекции.

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