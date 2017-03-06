В Мурманской области выявлено более тысячи нарушений ПДД

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1106 нарушений Правил дорожного движения.

65 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 21 водитель.

Выявлено 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 542 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 247 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.