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В Мурманской области выявлено более тысячи нарушений ПДД

11:0606 марта 2017Просмотров: 135

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1106 нарушений Правил дорожного движения.

65 нарушений допущено пешеходами, 15 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 21 водитель.

Выявлено 30 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 542 нарушения ПДД. 10 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 247 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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