В поселке Причальный двухлетнего мальчика в магазине искусала собака

В поселке Причальном двухлетнего ребенка покусала собака. И это уже не первый случай, когда конкретно этот агрессивный пес нападает на человека. Мама мальчика, которой каждое утро приходится с малышом ходить мимо гаражей с собачьими стаями, боится за жизнь и здоровье ребенка. Что делать, когда бродячие собаки держат в страхе людей, а гуманный закон на стороне животных. Репортаж Натальи Алексеенко и Антона Батаева.

Играя с любимыми плюшевыми псами, двухлетний Матвей показывает на разодранную щеку, вспоминает о недавнем происшествии. Полторы недели назад он гулял с мамой недалеко от дома - на улице Молодежной в поселке Причальный. Зашли в магазин за продуктами. У прилавка сидела большая злая собака, которая пришла с улицы погреться.



Дарья Загарёва: «Я ставлю ребенка на пол, он идет к витрине, эта собака просто поворачивается и цапает его за щеку. Я в панике, у него щека вся синяя, там на фото в больнице видно все. Мы приезжаем в больницу, 5 дней лежим в больницу, нам делают уколы. Как мне сказали в полиции - отстреливать собак - это негуманно. Я говорю, да, а кусать людей - это гуманно и в порядке вещей».



Вместе с Дарьей и Матвеем идем в магазин, где собака напала на ребенка. Продавщицы рассказывают - пса зовут Алтай, он постоянно приходит к ним, видимо, в поисках тепла и угощения. Собаку уже устали выгонять.



Чей пес Алтай - домашний или бездомный - неизвестно. Одни говорят, что хозяин умер, другие рассказывают, что его хозяйка - почтенного возраста бабуля, которая просто не может уследить за питомцем. В общем, по улицам и магазинам он давно бродит один. В ошейнике, но без намордника.



И пес Алтай в поселке Причальном не одинок в своей агрессии к людям. Местные жители только руками разводят - и у гаражей бегают стаи, и во дворах у контейнеров промышляют лохматые злые бродяги. Анатолий Куприков рассказывает - недавно одна из таких напала на его жену.



Анатолий Куприков: «Смотрю, пакет разодранный, а в пакете канистра была с водой. Говорю, что за ерунда такая, а она говорит, да, собака вылетела типа овчарки. Говорит, я успела загородить, а так бы ноги порвала и все».



Почему в Причальном развелось так много собак и как местные власти борются с бродячими агрессорами? За комментариями мы обратились к начальнику Управления городского хозяйства Мурмашей.



В прошлом году в Мурмашах отловили 128 собак, с начала этого года уже 17. 5 из них поймали именно на улице Молодежной в Причальном. Недавно определился новый подрядчик - это коммерческая организация. С 13 марта собаколовы снова начнут работать в поселке.



Александр Письмак, начальник управления городского хозяйства Мурмашей: «Буквально сегодня я узнал по конкретному случаю, что было нападение на ребенка в районе магазина на улице Молодежной. Сейчас выясняем ситуацию. Проблема возникает в том, что эта собака не совсем беспризорная. Есть люди, которые прикармливают животных, но не полную ответственность несут за них».



Если пес хозяйский - спрос с человека. А если даже окажется бездомным, то его поймают, стерилизуют и вернут обратно в среду обитания. Усыпят лишь в том случае, если ветеринары выяснят, что собака смертельно больна или может заразить человека опасным вирусом. Таков закон.



Александр Письмак, начальник управления городского хозяйства Мурмашей: «Людям-то чего ждать? Они ждут, что этой собаки не будет около их дома, около ребенка, около магазина. Здесь, понимаете, мы не можем переписывать законы. Это не в наших полномочиях, законом определено, что животных убивать нельзя».



Сейчас покусанного Матвея уже выписали из больницы, он пошел в садик. Бегает, играет, улыбается. Но встречу со злой собакой, вероятно, забудет не скоро. После нападения пса ночью мальчик теперь просыпается и вздрагивает.



Дарья Загарёва: «Буквально вчера мы шли в садик, утро, на улице темно, людей нет. На нас бежала вот такая собака. Он начал орать. Естественно, испуг. Мне кажется что-то надо делать с ними, это же не дело. Это реально страшно, мы ездим рано утром в садик. Я его взяла на руки, думаю, и что делать, если эта собака сожрет меня».



Теперь мама объясняет Матвею, что собак на улице не то что гладить нельзя, а лучше даже и близко не подходить. Щека у мальчика, конечно, заживет. Дарья надеется, что этот первый случай нападения собаки на сына станет единственным.