В Заполярном торжественно открыли крытую ледовую арену

В Заполярном торжественно открылась современная ледовая арена. Корт построен по инициативе горожан, которую финансово поддержала компания «Норникель». Наша съёмочная группа убедилась, все усилия были не зря.

Открытие металлотентовой конструкции, отвечающей современным требованиям качества и безопасности спортивных сооружений, горожане и почётные гости, среди которых бывший защитник ЦСКА, 8-кратный чемпион СССР, заслуженный тренер страны и популярный хоккейный эксперт Сергей Гимаев, сразу назвали историческим. Красная лента, улыбки на лицах и слова благодарности звучали в адрес тех, кто помог сбыться давней мечте энтузиастов заполярного хоккея.



Игорь Рышкель, генеральный директор Кольской ГМК: «Сегодняшнее событие - это еще одно подтверждение, что у компании слова с делами не расходятся. Я очень рад, что благодаря поддержке «Норникеля» и Кольской ГМК сбылась давняя мечта Заполярного, да и всего Печенгского района. Мы не могли остаться в стороне, ведь у компании и жителей её городов общие интересы. Спасибо всем, кто участвовал в этом проекте. И поздравляю всех горожан: теперь эта замечательная спортивная площадка – ваша».



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Чем больше мы будем иметь таких компаний, как «Норильский никель», правильно относящихся к массовому спорту, тем здоровее будет наша область, тем крепче будет наша экономика и лучше наша жизнь».



В июле жители Заполярного обратились в «Норникель» с просьбой помочь построить крытую ледовую площадку. Компания приняла решение поддержать общественную инициативу.



Сергей Гимаев, почетный гость праздника: «Люди понимают, насколько важно, чтобы у детей были правильные условия для занятий. Чтобы не говорили, я вот там вырос, у меня не было возможности. Вот чтобы такая возможность у детишек была, для этого и построен этот комплекс».



После официальной части церемонии Игорь Рышкель вручил главе администрации Заполярного Андрею Кузнецову символический ключ от нового спортивного комплекса, а представителю детской хоккейной секции Олегу Сивакову - сертификат на приобретение хоккейного инвентаря и формы для юных хоккеистов. Открытие корта стало в некотором роде и международным событием.



Вильям Шёстранд, президент международной Баренцевой хоккейной лиги: «Я, как представитель норвежской стороны, испытываю белую зависть к вам. Это чувство основано на реалиях. Мы смотрим, что Российская Федерация, несмотря на довольно сложную экономическую ситуацию, благодаря вашим спонсорам, чиновникам, энтузиастам, возводит ледовые арены. К сожалению, наши норвежские функционеры, которые кричат на каждом шагу, что мы самое богатое государство в мире, не способны на такой шаг. Я думаю, пройдут годы, и у нас в Норвегии, на Севере, начнут возводить такие сооружения».



Как говориться, любишь кататься, люби и саночки возить. Ещё год назад, чтобы подготовить ледовое поле к матчу, приходилось работать вручную, чистить вот такими лопатами снег. Теперь в гараже стоит новенькая лёдозаливрчная машина, польского производства. Это особая гордость хоккеистов, один человек может сделать то, что делал десяток.



Современный ледоуборочный комбайн для обслуживания льда может брать на борт 510 литров воды, которую раньше приходилось доставлять на ледовое поле шлангами.

Пока на льду звучали торжественные речи, в тёплых раздевалках готовились к выходу на лёд те, кого уже называют надеждой заполярного хоккея. Наравне с мальчишками в секции занимаются девчонки. Среди них - Мария Майорова. Укрощает шайбу второй год. От нового корта самые приятные впечатления.



Мария Майорова: «То, что он большой и тут удобно будет играть».



Даниил Циба: «Конечно, это разные вещи. Раньше перед тренировкой приходилось прийти сначала, почистить всё. На это уходило около трёх часов. И только после этого мы играли. А сейчас пришёл уже, всё готово. Не сами будем приходить всё делать, а дети будут приходить на тренировку, лёд будет залит, тренер будет. То есть, всё создаётся для детей».



Хоккей с шайбой - один из самых популярных видов спорта у жителей Печенгского района. Достаточно посмотреть на переполненные трибуны, места здесь сегодня хватило не всем. Сейчас на лёд вышли настоящие мужчины из Заполярного и Киркенеса. А болельщики, готовятся получать первые эмоции.



В международном товарищеском матче между хоккеистами Заполярного и Киркенеса на привычной позиции защитника под пятым номером принял участие и Сергей Гимаев.



Завершился поединок победой наших земляков со счетом 8:4. Первый гол в историческом матче забил Андрей Попов.



Денис Сенченко, болельщик: «Больше было похоже на дворовый хоккей. Сейчас во дворце больше ощущения, как будто смотришь какой-то чемпионат».



После мужских команд на поле вышли те, кому ещё предстоит овладеть секретами мастерства - 25 юных хоккеистов их Заполярного, Никеля и посёлка «Спутник». Тренировку провёл звёздный тренер Сегрей Гимаев.



Сергей Гимаев, почетный гость праздника: «Конечно, глаза горят, энтузиазма много, способных ребят в стране много. Среди них тоже много».



Задача специальных упражнений - во что бы то ни стало, убежать от соперника. «Салочки» и «Коза» согнали с ребят семь потов.



Сергей Гимаев, почетный гость праздника: «Ты убегаешь, тебя хотят поймать и ни за что не могут поймать. Вот когда ты будешь убегать так, что тебя хотят поймать и не ловят, тогда ты хорошо катаешься на коньках».



Иван Чистяков, вратарь: «Всё отлично, замечательное настроение, боевой дух, настрой».



Новый ледовый корт, позволит продлить ледовый сезон для хоккеистов и фигуристов на 1,5-2 месяца. Особенно это актуально для крайнего севера с его непредсказуемой погодой.



Владимир Белов, представитель компании «Алтай-Тент»: «Такого рода проекты привлекают людей к спорту. И нам очень приятно, что наша организация внесла свой вклад в развитие спорта Мурманской области. Я абсолютно уверен, что данному спортивному сооружению пустовать не придётся».



И в этом можно было убедиться сразу после торжественного открытия глядя на участников свободного катания, которое действительно получилось массовым.