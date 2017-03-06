"Ягуар" улетел в сугроб. В Мурманске ДТП на улице Полярные Зори (видео)

В Мурманске на спуске по улице Полярные Зори от перекрестка с улицей Гвардейской к улице Книповича - дорожно-транспортное происшествие. Затруднено движение.

Улетел в сугроб белый "Ягуар". Авто стоит навстречу автомобильному потоку, уткнувшись в снежную кромку дороги. Позади него в направлении движения транспорта стоит внедорожник и мигает аварийкой иномарка.

Сотрудники полиции опрашивают участников происшествия. Как произошло ДТП, вынесло ли "Ягуар" из встречного потока или занесло при маневрировании - разберутся сотрудники ГИБДД.