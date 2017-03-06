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«Юнга» артиллерийским огнём отразил условное воздушное нападение

15:3406 марта 2017Просмотров: 53

Экипаж малого противолодочного корабля Северного флота «Юнга» в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки в полигонах флота в Баренцевом море провёл комплекс стрельб противовоздушной обороны.

Боевые упражнения выполняли расчеты кормовой 76-мм артиллерийской установки АК-176. Во взаимодействии с личным составом радиотехнической боевой части артиллеристы отработали действия по отражению средств воздушного нападения условного противника.

Перед проведением практических стрельб по спускаемым парашютным мишеням, экипаж прошёл морской допуск к выполнению боевого упражнения, в ходе которого каждый участник стрельбы пошагово выполнил все практические действия, предписанные инструкциями при применении оружия.

В ходе выполнения стрельб по воздушным целям была сымитирована обстановка отражения нападения на корабль авиации условного противника. После стрельб противовоздушной обороны экипаж отработал задачи артиллерийского поражения быстроходной морской цели.

Все стрельбы были выполнены успешно. Районы их проведения были заранее закрыты для судоходства и полётов авиации.

В настоящее время МПК «Юнга» продолжает совершенствовать элементы военно-морской подготовки в Баренцевом море для предъявления второй задачи курса боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России, сообщает пресс-служба Северного флота. 

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