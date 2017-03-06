За три года через мнимые сделки из России вывезли около триллиона рублей

За границу через мнимые сделки из России за три года вывезли около триллиона рублей, подсчитали в Счетной палате. И еще не закрыты все лазейки, которые позволяют уходить от налогов и пошлин, а также безнаказанно выводить деньги за рубеж, в том числе и незаконные бандитские, говорит аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Закрывать их будут «всем миром» — объединенными усилиями таможенников, Центробанка, налоговиков и правоохранителей.

К «операции» готов активно подключиться и бизнес, воодушевленный тем, как активно идет очистка от нелегального товара рынка меховых изделий.

Но мошенники тоже не стоят на месте, изобретая новые схемы. Через таможню успели перевезти на девять миллиардов рублей эксклюзивных ювелирных украшений, наручных часов, сумок, обуви, одежды и других предметов роскоши, сообщает Российская газета.

Пошлины не были оплачены на 2,3 миллиарда рублей.