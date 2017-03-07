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9 марта в Мурманске отметят Всемирный день почки

08:1307 марта 2017Просмотров: 73

9 марта с 11 до 12 часов в фойе Мурманской городской поликлиники № 3 и Мурманской городской поликлиники № 5 в рамках Всемирного дня почки состоится массовое мероприятие под девизом «Здоровые почки - для всех!».

Основной целью проведения акции является повышение осведомленности населения о почечных заболеваниях, методах их профилактики, диагностики и лечения.

Мурманчане в этот день смогут поучаствовать в информационной викторине «Здоровые почки для всех», составлении коллективного коллажа «Мои здоровые почки», а также принять участие в символической акции «Выпей стакан воды - поздравь свои почки».

Специалистами поликлиник будут организованы символические «островки здоровья», где все желающие смогут измерить свое артериальное давление, вес, рост, получить квалифицированные рекомендации по ведению здорового образа жизни.

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