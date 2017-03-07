Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 7 марта.

от горячего водоснабжения:

с 9 часов 6 марта до 16 часов 7 марта ул. Героев Рыбачьего, 61, 63

от холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

от газоснабжения:

09.30 – 16.00 ул. Буркова, 13, 21

ул. Свердлова, 12 (корп. 2,3)

от электроснабжения:

09.00 – 10.00 пр. Ленина, 3, 9

09.00 – 13.00 ул. Куйбышева, 1а

10.00 – 17.00 ул. Скальная, 23

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.