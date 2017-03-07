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Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске

09:0007 марта 2017Просмотров: 105

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и Единая дежурно-диспетчерская служба сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на  7 марта.

от горячего водоснабжения:

с 9 часов 6 марта до 16 часов 7 марта          ул. Героев Рыбачьего, 61, 63

от холодного и горячего водоснабжения:

10.00 – 11.00                                            ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 1)

от газоснабжения:

09.30 – 16.00                                            ул. Буркова, 13, 21

                                                                  ул. Свердлова, 12 (корп. 2,3)

от электроснабжения:

09.00 – 10.00                                            пр. Ленина, 3, 9

09.00 – 13.00                                            ул. Куйбышева, 1а

10.00 – 17.00                                            ул. Скальная, 23

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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