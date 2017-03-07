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Директор двух автосалонов в Мурманске отправится под суд за мошенничество

12:2707 марта 2017Просмотров: 495

В полицию Мурманска обратилось руководство одного из коммерческих банков. В заявлении сообщалось о невыплате одним из клиентов автокредита на 1 миллион 323 тысяч рублей.

Банк заподозрил, что при оформлении кредитного договора было совершено мошенничество.
Полицейские провели проверку.

Как выяснилось, житель Мурманска 1952 года рождения, являясь руководителем двух автосалонов, обратился к работнику одного из своих автосалонов с предложением оформить на него автокредит на покупку автомобиля.

Для оформления договора кредитования злоумышленник предоставил своему работнику документы на автомобиль, который был продан другим его автосалоном месяц назад.

После получения денег за якобы купленный автомобиль иностранного производства, в течение некоторого времени руководителем автосалонов производились выплаты.

После того, как выплаты прекратились, банк выставил претензию заемщику, который фактически не получал деньги и не приобретал автомобиль.

О том, что его руководитель использовал мошенническую схему в отношении банка, работник автосалона не знал, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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