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Два флакона в одни руки: Минздрав ограничит отпуск «Боярышника»

09:3007 марта 2017Просмотров: 53

Аптекам запретят продавать одному покупателю больше двух флаконов спиртосодержащих препаратов. 

Ведомство уже подготовило проект приказа о новых правилах отпуска настоек; документ находится на согласовании в Минюсте и может вступить в силу уже в марте.

Как отметили в Минздраве, специалисты Минюста высказали «определенные предложения», поэтому приказ еще не утвержден.

В Минздраве подчеркнули, что изменения коснутся только утвержденного перечня препаратов, например настойки боярышника, пустырника, календулы или валерьяны.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, россияне выпивают порядка 150–180 млн л аптечных настоек в год, сообщает «Известия»

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