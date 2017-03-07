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Фильм Петра Широбокова «На уровне сердца» стал финалистом Всероссийского конкурса молодых журналистов-международников

17:3107 марта 2017Просмотров: 25

Цель конкурса молодых российских журналистов-международников, который с 2012 года проводит Российский совет по международным делам совместно с Союзом журналистов России и журналом «Международная жизнь», состоит в формировании нового поколения профессионалов, поиске «новых имен», поддержке перспективных авторов и их отборе для портала РСМД.

В этом году Конкурс отметил свой пятилетний юбилей, поэтому и награды вручались в пяти номинациях. В новой для конкурса номинации «Мультимедиа» фильм Петра Широбокова «На уровне сердца», созданный «ТВ-21» и некоммерческим фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области "ЩИТ" под руководством генерал-майора ФСБ в отставке Геннадия Гурылёва был оценён жюри и вошёл в число участников-финалистов.

«На уровне сердца» - это попытка рассказать о том, как на самом деле относятся друг к другу жители приграничных районов России и Норвегии. И о новых вызовах, которые бросает всему миру современность.

Диплом подписали:

И.С. Иванов, член-корреспондент РАН, президент РСМД

А.Г. Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь»

В.Л. Богданов, председатель Союза журналистов России

«На уровне сердца»

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