Форум социальных технологий объединил городских активистов

На один день ДК «Октябрь» Заполярного превратился в пространство для обмена опытом и генерации идей, знакомства с успешными практиками развития городов, общения с экспертами.

Все это происходило на форуме социальных технологий «Город - это мы!»

Этот форум для представителей городских сообществ из Мончегорска и Печенгского района третий год подряд организует компания «Норникель» по программе «Мир новых возможностей». В прошлом году форум проводился в Мончегорске.

В этом он состоялся в Заполярном и собрал более 500 активистов Печенгского района и Мончегорска, готовых улучшать жизнь в своих городах, сообщает kn51.ru.



Предмет обсуждения - цели устойчивого развития

Форум начался с диалогов с заинтересованными сторонами. Мероприятие, где на открытое обсуждение выносится ежегодный отчет о корпоративной социальной ответственности «Норникеля», стало уже традиционным.



- Мы четвертый год проводим «Диалоги с заинтересованными сторонами» в рамках подготовки отчета. Считаем, что это очень важно, поскольку это дает нам возможность еще в момент формирования отчета учесть, что важно, убедиться, что мы правильно выбрали приоритеты, темы. Мы обсуждаем не просто отчет, а то, что компания делает для региона, для его экономики и социальной сферы. Это возможность сверить курсы и услышать о существующих потребностях, - рассказала Kn51 директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. - Это важно, поскольку это позволяет нам быть на одной волне с нашими партнерами не только внутри компании, но и с органами власти, с представителями общественности, экологических организаций.

Светлана Ивченко также отметила, что в 2016 году «Норникель» присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН). Это крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В основе Глобального договора ООН 17 целей устойчивого развития, которые также были представлены участникам «Диалогов с заинтересованными сторонами» и стали темой для обсуждения.



Что важнее: инфраструктура или люди?



На церемонии открытия форума «Город - это мы!» участников поприветствовали представители власти, «Норникеля» и Кольской ГМК.

- Сегодня на этом форуме вы узнаете много нового и приобретете те компетенции, которые вам позволят сделать большие добрые дела и в этом году, и в следующем, а также найти единомышленников совместно с которыми вы это все реализуете, - обратилась к форумчанам Светлана Ивченко.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой отметил, что программа форума достаточно насыщенная и затрагивает интересы и молодежи, и старшего поколения. Он пожелал всем с пользой провести время на форуме.

Глава Печенгского района Александр Морозов поблагодарил «Норникель» за заботу о людях, которые живут на территории присутствия компании, и выразил надежду, что совместные усилия властей и руководства компании принесут положительный результат для развития территории и улучшения жизни горожан.

Во время открытия состоялись дебаты на тему «Что важнее для развития города - инфраструктура, среда или люди?». В роли экспертов выступили социолог Павел Степанцов и эксперт по городским пространствам Эркен Кагаров. Они высказали свою точку зрения, обосновав ее примерами из жизни, а затем предоставили возможность высказаться форумчанам.

Так, например, Жанна Грязнова из Заполярного, считает, что нельзя выбирать между инфраструктурой и людьми. И то и другое одинаково важно для развития городских территорий. Эти два компонента должны дополнять друг друга. Ведь если не будет инфраструктуры, то и сообществам негде будет собираться.



Обмен опытом и новые проектные идеи

После открытия начали работу площадки форума.

- Форум - это хороший инструмент, чтобы увидеть срез общественного мнения, услышать идеи и предложения от жителей, увидеть городских энтузиастов и активистов, которые готовы не только предлагать, но и реализовывать, - отметил начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. - Именно с такими людьми компания готова быть партнером.

И именно такие люди собрались на креативных сессиях «Сообща» и «Соседи 2.0». Сессия «Сообща» проводилась в формате нетворкинга - мощной технологии обмена контактами, идеями, опытом и ресурсами. Задачей сессии было познакомить сообщества друг с другом и разработать совместные проекты по развитию территорий.

На сессии «Соседи 2.0» участники знакомились с лучшими российскими практиками и затем уже сами разрабатывали проектные идеи по развитию территорий.

- Мы говорили про городские события, которые не обязательно бывают большими и требуют много ресурсов, а потому могут быть реализованы обычными горожанами. Такие события являются, как правило, решением какой-то проблемы или способом донесения какой-либо идеи, - рассказала Kn51 эксперт форума Ольга Полякова. - Сначала мы собрали темы, что нас волнуют, обсудили существующие в городах проблемы и те места и объекты, которые вдохновляют жителей. На основе этого сгенерировали идеи и придумали небольшие городские события.

В числе предложенных идей - «Грибная лихорадка», фестиваль «Я могу», квест в заброшенных местах, эко-бар на водопаде Шуонийоки. Лучшие идеи были записаны, и в дальнейшем могут быть использованы городскими активистами.

Генерировать идеи способен каждый

На форуме «Город - это мы!» также состоялись интересные тренинги для развития. В центре внимания - успешная работа в команде, привлечение волонтеров, генерация креативных идей.

Участники тренинга «Эмоциональный интеллект для работы в команде» вместе с экспертом Егором Кудаковым, создателем общественной организации «Волонтерская служба», искали ответы на такие вопросы, как поддаются ли эмоции управлению, можно ли их регулировать в отношениях и как сделать эмоции движущей силой команды.

Генеральный директор компании «ЕВМ» Евгений Мачнев провел для форумчан тренинг «Нетворкинг - построение сети деловых контактов». Его участники узнали, как создать круг друзей и знакомых, чтобы с их помощью быстро и эффективно решать задачи.



Оживленная атмосфера царила на тренинге «Как генерировать креативные идеи», который проводил бизнес-тренер, резидент StandUp74 Владислав Коробейников. Он уверен, что генерировать идеи способен абсолютно каждый:

- На тренинге мы разговаривали об основных тормозах, которые этому процессу препятствуют. Внутри нас должно быть безоценочное состояние, из которого идеи и рождаются. Как только мы начинаем себя тормозить - ничего не выходит. Мы сами себе ставим препоны. Важно убирать внутреннюю оценку.



Итоги и музыкальный финал



По окончании тренингов - официальное закрытие форума, на котором подвели его итоги, а эксперты и организаторы отметили самые интересные и смелые идеи. Наиболее активным участникам форума - памятные подарки.

На закрытии также состоялось награждение победителей конкурса социальных проектов, организованного компанией «Норникель» по программе «Мир новых возможностей». Дипломы победителям вручили директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко и начальник управления региональных проектов Кольской ГМК Антон Косолапов.

Завершился форум «Город - это мы!» музыкальным флешмобом «Симфония города», где волонтеры вместе с участниками и экспертами исполнили гимн форума.



Фото сайта kn51.ru



