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Главные улицы городов Мурманской области доверили выбрать жителям

20:1007 марта 2017Просмотров: 186

Жителям моногородов, а их в Мурманской области семь: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Ревда, Заполярный и Никель, предоставили возможность самим определить главную улицу в городе. Её приведут в порядок и благоустроят в первую очередь.

Никель и Заполярный - два моногорода, расположенные в Печенгском районе у самой границы. Их жителям предстоит выбрать главные улицы. Проголосовать можно через интернет. На каком сайте? Расскажем в конце сюжета. А пока - расспросим горожан. Какую улицу сделать главной?

Людмила Антонова, жительница Никеля: «Может, Печенгскую? Мы там живем, поэтому она!»

Зоя Шадрина, жительница Никеля: «Самая главная - улица Победы. Ну, во-первых, само слово какое - «Победа»! А во-вторых, я долгое время жила на Победе, поэтому для меня она главная».

Павел Синяк, житель Никеля: «Главной? Гвардейскую, это однозначно. Все там находится. Ну, или Победы, вот эту. Всегда красивой была на Новый год, огни зажигали. У меня два варианта: либо Гвардейскую, либо Победы. Но все-таки склоняюсь к Гвардейскому проспекту».

Алла Колесниченко, жительница Никеля: «Я бы главной выбрала улицу Победы! Потому что я тут ближе живу. А на Гвардейской всегда ветры дуют».

В общем, мнения горожан понятны. Гвардейская или Победы - явно фавориты голосования. Кто победит, узнаем после 15 марта. А что в Заполярном?

Николай Звезень, житель Заполярного: «Ну вот, главная есть - Ленина. Там же сделали парк, оформили памятник…»

Хаджимурад Озиев, житель Заполярного: «Ну, еще не довели до конца его.. Но там красиво. Главная улица считается, да».

Наталья Соничева жительница Заполярного: «Я за Мира! Потому что я на ней живу».

Елена Филимоненко, жительница Заполярного: «Я за Ленина! Потому что я там проживаю, мне нравится эта улица. У нас школа рядом, детская площадка, все рядом. Район такой, мне нравится».

Наталья Холопова, гостья города Заполярный: «Я из Коми приехала, мне тут очень понравилось, я приехала к дочке во второй раз. Улица Ленина - именно центр. Мне этот город очень понравился. Ленина. Наверное, как везде. У нас в Коми тоже Ленина главная улица».

Проголосовать можно на сайте моногорода.рф, на котором есть раздел «Голосование». Вводим свой город, выбираем улицу и пишем свои предложения по её благоустройству.

Данные опроса будут проанализированы и переданы федеральным и региональным властям, и также муниципалитетам.

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