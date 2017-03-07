«Город – это мы!» - форум для тех, кому не безразличен свой город

В Печенгском районе состоялся форум социальных технологий «Город - это мы!», который организовали компания «Норникель» и Кольская ГМК для тех, кому небезразлична судьба собственного города и тех, кто готов участвовать в его развитии. Из Заполярного - специальный репортаж Владимира Школьникова и Александра Саницкого.

Тренинги, мастер-класасы, ток-шоу, креативные сессии. Участников мастер-класса ожидает сегодня много интересного. Остается только определиться с выбором - куда пойти сначала. Мы сейчас тоже решим и обо всем вам расскажем по порядку.



На два дня в Заполярный приехали участники из Никеля и Мончегорска - городов, где расположены производственные площадки Кольской ГМК, дочерней компании «Норникеля». «Город - это мы»: название говорит само за себя. Форум посвящен городским сообществам людей, объединенных общей идеей, интересами и целями.



Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ компании «Норникель»: «Для нас форум - это очень хороший инструмент, чтобы понять срез общественного мнения, понять и услышать идеи и предложения от жителей, увидеть городских энтузиастов и активистов, которые не только предлагают, но и готовы делать. Потому что мы выступаем за партнерство».



Любовь Черепанова, глава города Заполярный: «Наши самые активные сообщества - предприниматели, активисты, которые действительно заинтересованы в жизни города и его улучшении, очень рады. Здесь есть возможность пообщаться, обменяться опытом. Одна голова - хорошо, а две - лучше!»



Никита Румянцев, создатель городского сообщества. Год назад он открыл в Заполярном антикафе «Just fun», где проходят различные мероприятия, а горожане проводят досуг. На форум Никита пришел, чтобы наладить контакты с активистами, которые съехались сюда со всей области.



Никита Румянцев, участник форума: «Мне нравятся сами знакомства. Мне нравится, что собрались интересные люди из разных сообществ, абсолютно разных. И это полезно, когда они общаются между собой, генерируют новые идеи и при этом они знают друг друга. Контакты появляются. Мне кажется, это то, на что форум и нацелен».



Для организатора форума - «Норникеля» - важно поддерживать интересную жизнь в городах, где находятся промышленные площадки компании. Ведь чем лучше и качественнее жизнь горожан, тем больше вероятность того, что сюда приедут люди и выберут градообразующее предприятие местом своей работы.



Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики компании «Норникель»: «Как вы видите, здесь 500 человек в этом зале. Это 500 человек активных, неравнодушных, которые предлагают интересные проекты, которые предлагают интересные виды разной деятельности для своего ближайшего круга, и таким образом поддерживают интересную жизнь в городах».



Начать форум в этом году организаторы решили с ток-шоу. Прошло оно в зале ДК «Октябрь».



«Город или мы?» - такой вопрос организаторы форума хотят задать участникам форума. Ну а для обсуждения этой темы сюда пригласили двух ведущих специалистов в этой сфере. Предлагаю понаблюдать за словесной битвой социолога и урбаниста.



Город для сообществ, или сообщества для города? Что важнее для развития населенного пункта - инфраструктура или люди. За команду «Мы» играет Павел Степанцов - известный московский социолог, автор множества международных и федеральных исследований. Команду «Город» возглавил Эркен Кагаров - арт-директор студии Артемия Лебедева и автор нескольких проектов по изменению городской среды. Эркен рассказал о своем опыте воплощения такого проекта в Перми.



Эркен Кагаров, арт-директор студии Артемия Лебедева: «Тогда была возможность наблюдать за процессами довольно интересными, когда культура, городская среда, еще какие-то вещи, они стали важными и в них увидели ресурс, который может изменить город. И я знаю, что по итогам удалось остановить отток населения из города Пермь».



Обе стороны представили свои исследования, рассказали о личном опыте. А зрители могли присоединиться к любой по собственному выбору.



Павел Степанцов, социолог: «Мы пришли к выводу, что одновременно важны и город, и территория, и люди и сообщества и их в принципе разделять никогда нельзя. Но все очень сильно зависит от размера города. Потому что, например, если мы говорим про Заполярный, другие небольшие города в Мурманской области, то это те города, где люди очень хорошо друг друга знают. Это значит, что они уже готовы друг с другом общаться, для них нужно создавать такие пространства, которые позволят реализовывать свои запросы на общение».



По мнению социолога, чтобы сплотить горожан, необходимы активисты, генерирующие городские события. На форум, кстати, пригласили специалиста и в этой сфере - Ольгу Полякову - петербурженку, которая с успехом придумывает и организует благотворительные и культурные фестивали. На форуме она проводит серию мастер-классов о том, как легко организовывать малобюджетные городские события.



Ольга Полякова, городской активист из Санкт-Петербурга: «Вторая сессия будет посвящена тому, как свою идею донести до других и найти единомышленников, помощников и распространить эту идею. Я буду это рассказывать на примере наших петербуржских проектов».



Пример городских событий на фестивале показали воочию, организовав игру в «Что-где-когда». Я тоже решил поучаствовать. Собрал, пожалуй, самую разношерстную команду: городской активист, работница форума, местный девятиклассник, его мама и арт-директор студии Лебедева. Посмотрим, что из этого получится!



В общем, с небольшим отрывом мы все-таки победили. Но это не главное. Главное, что участники форума хорошо провели время и перезнакомились друг с другом.



Александр Молодцов, участник форума: «Вообще, интересное завершение вечера, потому что это не просто «Что? Где? Когда?», вопросы не стандартные, они глубоко локализированы, все вопросы про Никель, Заполярный, Печенгский район, Кольский полуостров, Мурманскую область. Достаточно оригинально, интересно, мне понравилось именно тем, что все с контекстом играет».



О главном скрытом социальном ресурсе моногородов, о том, как воспитать из ребёнка личность, о чем договорились экологи, градоначальники, и представители градообразующего предприятия во время диалога заинтересованных сторон - расскажем в наших следующих выпусках новостей на этой неделе.