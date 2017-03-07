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Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих-женщин с Международным женским днем

09:4507 марта 2017Просмотров: 31

В преддверии Международного женского дня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил женщин, проходящих военную службу по контракту на различных должностях, а также работающих и служащих в соединениях, береговых частях и учреждениях Северного флота с Международным женским днём – 8 марта.

Командующий Северным флотом отметил большой вклад, который вносят женщины своим самоотверженным трудом и усердием в боеспособность флота.

Сегодня на Северном флоте женщины проходят гражданскую и военную службу по контракту на различных должностях рядового, командного и технического состава.

Как военнослужащие в основном они задействованы в медицинском обеспечении и в частях связи, РХБЗ, в системе тылового обеспечения и военторга. Однако есть примеры прохождения военной службы женщинами-военнослужащими в подразделениях специального назначения, в бригаде морской пехоты, мотострелковой и арктической бригадах.

Есть женщины и в составе гражданских экипажей судов обеспечения. На спасательном судне Северного флота «Михаил Рудницкий» четвёртым помощником капитана служит Галина Иванина.

В настоящее время до пяти процентов военнослужащих Северного флота составляют женщины. Большинство из них являются рядовыми, матросами, сержантами и старшинами, сообщает пресс-служба Северного флота. 

Порядка 300 имеют воинское звание офицера, мичмана или прапорщика. Из них самое высокое звание – подполковник медицинской службы носят 10 женщин – начальников отделений и главных медицинских специалистов Военно-морского клинического госпиталя.

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