Лето близко. Какие планы на ремонт дорог?

280 миллионов рублей из регионального бюджета выделят муниципалитетам на дорожную деятельность. Об этом заявил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на оперативном совещании в правительстве.

В начале февраля региональный минтранс провел конкурс на выделение субсидий городам региона на ремонт дорог. 26 городов представили свои заявки на 78 объектов ремонта. В победители конкурса вышел 21 муниципалитет, деньги выделят и в результате отремонтируют 51 объект.

Это улицы с наиболее интенсивным движением, подъезды к детским садам, школам и поликлиникам. Такой подход в субсидировании успешно используют уже 3 года. В правительстве действует специальная программа развития транспортной системы региона.

Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «У нас на эти цели было запланировано 220 миллионов рублей было в программе. Но, исходя из большого количества заявок, которые мы получили, а это свыше 400 млн. рублей, было принято решение об увеличении суммы субсидий за счет средств экономии прошлого года до 280 миллионов рублей».

В конце марта в программу внесут необходимые изменения, и муниципалитеты уже смогут приступить к конкурсным процедурам на своем местном уровне, чтобы к началу ремонтного сезона успеть определиться с подрядчиками.



Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Хочу отдельно обратиться к главам районов с тем, чтобы взяли под опеку и под особый контроль заключение контрактов по небольшим муниципалитетам, где не хватает специалистов, и особо ответственно отнеситесь к подбору подрядчиков, чтобы они были надежными и соответственно профессионально подготовленными».



Главное, подчеркнул Алексей Тюкавин, чтобы государственные деньги были использованы максимально эффективно. Детальная информация по ремонту дорог, где именно, кто подрядчик и сколько км, будет размещена на сайте минтранса.