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Лето близко. Какие планы на ремонт дорог?

20:1107 марта 2017Просмотров: 193

280 миллионов рублей из регионального бюджета выделят муниципалитетам на дорожную деятельность. Об этом заявил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин на оперативном совещании в правительстве.

В начале февраля региональный минтранс провел конкурс на выделение субсидий городам региона на ремонт дорог. 26 городов представили свои заявки на 78 объектов ремонта. В победители конкурса вышел 21 муниципалитет, деньги выделят и в результате отремонтируют 51 объект.

Это улицы с наиболее интенсивным движением, подъезды к детским садам, школам и поликлиникам. Такой подход в субсидировании успешно используют уже 3 года. В правительстве действует специальная программа развития транспортной системы региона.

Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «У нас на эти цели было запланировано 220 миллионов рублей было в программе. Но, исходя из большого количества заявок, которые мы получили, а это свыше 400 млн. рублей, было принято решение об увеличении суммы субсидий за счет средств экономии прошлого года до 280 миллионов рублей».

В конце марта в программу внесут необходимые изменения, и муниципалитеты уже смогут приступить к конкурсным процедурам на своем местном уровне, чтобы к началу ремонтного сезона успеть определиться с подрядчиками.


Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Хочу отдельно обратиться к главам районов с тем, чтобы взяли под опеку и под особый контроль заключение контрактов по небольшим муниципалитетам, где не хватает специалистов, и особо ответственно отнеситесь к подбору подрядчиков, чтобы они были надежными и соответственно профессионально подготовленными».


Главное, подчеркнул Алексей Тюкавин, чтобы государственные деньги были использованы максимально эффективно. Детальная информация по ремонту дорог, где именно, кто подрядчик и сколько км, будет размещена на сайте минтранса.

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