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Минпромторг расширил перечень авто, облагаемых «налогом на роскошь»

11:0007 марта 2017Просмотров: 292

Под повышенное налогообложение попадают машины средней стоимостью от трех миллионов рублей. Обновленный список насчитывает 909 позиций — на 201 больше, чем в 2016 году.

С 2014 года транспортный налог для автомобилей со средней стоимостью от трех миллионов рублей рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов, которые зависят от года выпуска машины, поясняет ведомство.

Так, для машин стоимостью три-пять миллионов рублей, с момента выпуска которых прошел год, предусмотрен коэффициент 1,5, для авто возрастом один-два года — 1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Владельцам машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет положен двойной налог, а за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет — тройной, сообщает РИА Новости. 

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