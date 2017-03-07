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Мончегорцев приглашают на встречи с саамской писательницей Надеждой Большаковой

11:4007 марта 2017Просмотров: 142

Заведущая музеем саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой, член Литературного совета Баренцева региона Надежда Большакова - талантливый, одаренный, энергетически заряженный на добрые дела человек.

На встречах она расскажет о родной северной земле, об истории и культуре самобытного народа саами.

Встречи в Мончегорске состоятся:

- 9 марта в 15.00 в Центре семейного чтения (ул. Лесная, 10, тел. (81536) 5-71-44),

- 10 марта в 14.00 в Центральной детской библиотеке (пр. Металлургов, 39а, тел. (81536) 7-27-24).

Фото: МАГУ

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