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Мошенницу из Киргизии задержали в мурманском продуктовом магазине

11:2007 марта 2017Просмотров: 490

В результате  совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с ПУ ФСБ России по западному арктическому району и во взаимодействии с УВМ УМВД России по Мурманской области, выявлена и задержана гражданка Киргизии Муминова Мукадас, 1976 года рождения.

Женщина была объявлена в 2015 году УВД г. ОШ Кыргызстана в межгосударственный розыск по подозрению в мошенничестве.   

Мукадас Муминова была задержана в одном из продуктовых магазинов города Мурманска и доставлена в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску.

Ведутся следственные мероприятия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области. 

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