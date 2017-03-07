Недобросовестные родители в Оленегорске вернут деньги материнского капитала

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка обязательств по оформлению квартиры, приобретенной с привлечением средств материнского (семейного капитала). Помещение приобретено в общую долевую родителей и детей.

Как выяснилось, что в 2014 году Князев А.Н. и Князева И.М. обратились в оленегорский пенсионный фонд с заявлением о распоряжении деньгами материнского капитала с направлением указанных средств на оплату основного долга и процентов по кредиту.

Это заявление пенсионным фондом было удовлетворено, и деньги маткапитала были переведены на приобретение квартиры в Оленегорске.

Однако квартира, приобретенная на деньги семейного капитала, в общую долевую собственность родителей и детей оформлена не была и впоследствии была продана родителями.

В 2016 году Князевы сменили место жительство и переехали в Ялту.

Поскольку родители, получив деньги, жилищные условия семьи не улучшили и лишили несовершеннолетних детей собственности на приобретенное жилье, прокурором Оленегорска в суд был направлен иск о взыскании денег в пользу пенсионного фонда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решением суда с недобросовестных родителей взыскано почти 430 тысяч рублей.