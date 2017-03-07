Ночью на снегоходе – на помощь пострадавшим. Как девушки на границе встречают 8 Марта

Служба круглосуточная, независимо от праздников. Накануне 8 Марта наши корреспонденты побывали на российско-норвежской границе, где наравне с мужчинами служат и девушки. Героиня нашего следующего сюжета - фельдшер Юлия Садовникова - нисколько не переживает, что встретит праздник не дома, а на боевом посту.

Раньше Юлия Садовникова работала медсестрой в реанимации мурманской горбольницы. В 2016 решила поменять работу и пошла в погранвойска. Теперь она служит фельдшером на радиотехническом посту «Екатерининская» на российско-норвежской границе. Две недели дома в Мурманске - две недели здесь.



Юлия Садовникова, фельдшер: «Для некоторых, может быть, отдаленность от цивилизации - это не очень положительные моменты, а мне здесь наоборот нравится, красивая природа, свежий воздух, никакого городского шума, ничто не отвлекает».



А кроме красивой природы, служба в любое время суток, независимо от выходных и праздников. Такой ритм работы - говорит Юлия - ее вполне устраивает. В постоянной готовности, ведь случиться может всякое.



Один неосторожный маневр - и водитель и пассажир снегохода из отважных гонщиков тут же превращаются в пострадавших. В подобной ситуации пограничники придут на помощь. Пограничный пост в нескольких километрах от места происшествия.



В роли пострадавших туристов - я и мой коллега с телевидения. По задумке у меня травма головы. Ничего серьезного. Моему напарнику досталось сильнее. Ногу то ли сломал, то ли вывихнул. Укол обезболивающего. И нас обоих можно транспортировать на погранпост.



К таким выездам - ночью на снегоходах в любую погоду - фельдшер Юлия Садовникова всегда готова. Погранслужба обязывает.



А между тем в 40 километрах от поста - в поселке Лиинахамари - Анастасия Богомолова всегда готова ждать любимого с работы, точнее, со службы.



Анастасия и Руслан познакомились в Костромской области. Потом он приехал сюда - в Мурманскую область - на срочную службу. Девушка приехала за ним. Потом контракт. И вот уже несколько лет Руслан служит на погранзаставе в Линахамари. А дома ждут жена, сын Георгий и дочка Валерия



Анастасия Богомолова: «Сложно, всякое бывает. Но мы уже привыкли, гордимся нашим папой, уже не представляем его в другой профессии. Секрет, рецепт какой-то есть? Никакого рецепта нет. Я думаю, что если ты любишь, то будешь и ждать, и терпеть, и все остальное. И все получится».



Супруги надеются, что это 8-е марта они проведут все вместе. А в те дни, когда папы дома нет, старший сын Георгий - главный в семье.



Тем временем, на погранзаставе в Лиинахамари женщинам тоже дарят цветы.



Всех девушек, кто служит или ждет тех, кто служит, мы тоже поздравляем с праздником. Желаем счастья в семье, оперативной удачи в профессии и спокойствия на границе.