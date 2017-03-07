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Пенсию к 8 марта выплатят на день раньше

15:4007 марта 2017Просмотров: 507

В Мурманской области доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи осуществляется ежемесячно с 3 по 20 число.

Выплата пенсий, приходящаяся на праздничный день 8 марта, будет осуществлена на день раньше – 7 марта. Обращаем внимание, что работа отделений почтовой связи 7 марта – в предпраздничный день – сокращена на 1 час.

С 9 марта доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Пенсионерам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, в марте средства на счета будут зачислены в обычные сроки.

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