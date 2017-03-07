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Полное видео программы «Новости»

20:0007 марта 2017Просмотров: 129

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Лето близко, вспоминаем о ремонте. Какие планы у регионального минтранса на этот год по развитию транспортной системы области?

Вместо лопаты - букет тюльпанов! Женщинам цветы вручили прямо на работе - во время уборки городских улиц.

В Мурманске рядом с детским садом сгорел автомобиль. Поджог или случайность?

Безопасность на суше и море. Военные атташе шести стран в гостях у мурманских спасателей.

Войска Росгвардии на страже безопасности ядерных объектов. На «Атомфлоте» в Мурманске отразили учебную атаку условных диверсантов.

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