Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Лето близко, вспоминаем о ремонте. Какие планы у регионального минтранса на этот год по развитию транспортной системы области?



Вместо лопаты - букет тюльпанов! Женщинам цветы вручили прямо на работе - во время уборки городских улиц.



В Мурманске рядом с детским садом сгорел автомобиль. Поджог или случайность?



Безопасность на суше и море. Военные атташе шести стран в гостях у мурманских спасателей.



Войска Росгвардии на страже безопасности ядерных объектов. На «Атомфлоте» в Мурманске отразили учебную атаку условных диверсантов.

