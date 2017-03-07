Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 7 марта 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Лето близко, вспоминаем о ремонте. Какие планы у регионального минтранса на этот год по развитию транспортной системы области?
Вместо лопаты - букет тюльпанов! Женщинам цветы вручили прямо на работе - во время уборки городских улиц.
В Мурманске рядом с детским садом сгорел автомобиль. Поджог или случайность?
Безопасность на суше и море. Военные атташе шести стран в гостях у мурманских спасателей.
Войска Росгвардии на страже безопасности ядерных объектов. На «Атомфлоте» в Мурманске отразили учебную атаку условных диверсантов.