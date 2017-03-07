Россияне стали проводить на работе больше времени

Жители России стали больше трудиться. В среднем каждый работник в 2016 году отработал почти на 8 часов больше, чем в 2015-м. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Интересно, что фактическая продолжительность рабочего дня растет даже несмотря на то, что часть работников по-прежнему трудятся в режиме неполного рабочего дня или вообще находятся в простое.

В среднем каждый трудоспособный житель нашей страны в прошлом году отработал 1736,8 часа, подсчитал Росстат. Фактическая продолжительность рабочего дня была на уровне 7,03 часа.

Но это опять же «средняя температура по больнице». У тех, кто, к примеру, занимается выловом рыбы, рабочий день превышал 8 часов. В тройке условных трудоголиков также отметились аграрии и люди, работающие в сфере добычи полезных ископаемых, сообщает Российская газета.

У занятых в обрабатывающей промышленности, строительстве продолжительность рабочего дня, напротив, была меньше среднего показателя —около шести с лишним часов.