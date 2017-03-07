С цветами через границу: сколько букетов можно привезти для иностранного друга?

С учётом того, что срезанные цветы и цветочная продукция - товар специфический, который подвержен быстрой порче, он проходит таможенный контроль в первоочередном порядке.

В то же время в силу высокой вероятности распространения карантинных вредных организмов такой товар подлежит дополнительному контролю и перемещается через границу только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого компетентным органом государства-экспортёра, и маркировки на упаковке с информацией о наименовании продукции, стране её происхождения и экспортёре.

Все коммерческие партии цветов ввозятся только при наличии фитосанитарного сертификата.

В частном порядке возможен ввоз физическими лицами без сопровождения фитосанитарного сертификата 1-2 букетов живых срезанных цветов в случае отсутствия в них карантинных вредителей и только в пунктах пропуска, где организован пограничный фитосанитарный контроль.

В пункте пропуска на границе требуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию, следовать по красному коридору и до начала таможенного контроля пройти пограничный фитосанитарный контроль.

В случае обнаружения в срезанных цветах опасных вредителей или болезней растений, данный товар запрещается к ввозу и подлежит возврату в страну отправления или изъятию и уничтожению за счёт средств владельца товара.

В случае разрешения специалистами фитосанитарного контроля на ввоз букета срезанных цветов можно следовать на таможенный контроль.

При этом необходимо помнить, что ввозимый букет срезанных цветов учитывается в общей норме беспошлинного ввоза товаров (1500 евро и 50 кг ), а его стоимость подтверждается чеком на покупку, сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

Напомним также, что в Мурманской области пограничный фитосанитарный контроль организован в пунктах пропуска Аэропорт Мурманск, Морской порт Мурманск и МАПП Борисоглебск (российско-норвежская граница). Соответственно, ввоз срезанных цветов гражданами для личного пользования возможен только через эти пункты пропуска.