16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С цветами через границу: сколько букетов можно привезти для иностранного друга?

10:0507 марта 2017Просмотров: 24

С учётом того, что срезанные цветы и цветочная продукция - товар специфический, который подвержен быстрой порче, он проходит таможенный контроль в первоочередном порядке.

В то же время в силу высокой вероятности распространения карантинных вредных организмов такой товар подлежит дополнительному контролю и перемещается через границу только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого компетентным органом государства-экспортёра, и маркировки на упаковке с информацией о наименовании продукции, стране её происхождения и экспортёре.

Все коммерческие партии цветов ввозятся только при наличии фитосанитарного сертификата.

В частном порядке возможен ввоз физическими лицами без сопровождения фитосанитарного сертификата 1-2 букетов живых срезанных цветов в случае отсутствия в них карантинных вредителей и только в пунктах пропуска, где организован пограничный фитосанитарный контроль.

В пункте пропуска на границе требуется заполнить пассажирскую таможенную декларацию, следовать по красному коридору и до начала таможенного контроля пройти пограничный фитосанитарный контроль.

В случае обнаружения в срезанных цветах опасных вредителей или болезней растений, данный товар запрещается к ввозу и подлежит возврату в страну отправления или изъятию и уничтожению за счёт средств владельца товара.

В случае разрешения специалистами фитосанитарного контроля на ввоз букета срезанных цветов можно следовать на таможенный контроль.

При этом необходимо помнить, что ввозимый букет срезанных цветов учитывается в общей норме беспошлинного ввоза товаров (1500 евро и 50 кг), а его стоимость подтверждается чеком на покупку, сообщает пресс-служба Мурманской таможни.

Напомним также, что в Мурманской области пограничный фитосанитарный контроль организован в пунктах пропуска Аэропорт Мурманск, Морской порт Мурманск и МАПП Борисоглебск (российско-норвежская граница). Соответственно, ввоз срезанных цветов гражданами для личного пользования возможен только через эти пункты пропуска.

Читайте также
ПАО «ОФК Банк» поздравляет с Международным женским днем!Командующий Северным флотом поздравил военнослужащих-женщин с Международным женским днемДва флакона в одни руки: Минздрав ограничит отпуск «Боярышника»Актуальная информация о плановых отключениях в Мурманске
9 марта в Мурманске отметят Всемирный день почкиНа большом пальце наколка в виде креста. Пропавшего без вести жителя Мурманска ищут в Карелии и Санкт-ПетербургеПочувствуй себя девушкой. Смелые эксперименты от «Нашего утра»Сегодня ночью в Мурманске полностью сгорел "БМВ""Ягуар" улетел в сугроб. В Мурманске ДТП на улице Полярные Зори (видео)В Мурманской области отравились еще 18 детей
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  