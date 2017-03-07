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Североморский бомж взломал магазин и вынес из него продукты

16:0407 марта 2017Просмотров: 123

В дежурную часть североморской полиции поступило сообщение о краже продуктов, спиртного и табака на сумму более 100 тысяч рублей из магазина, расположенного в Североморске.

Владелец торговой точки пояснил, что придя с утра открывать магазин, обнаружил поврежденные входные двери.

Экспертами с места происшествия изъяты отпечатки пальцев рук и запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении.

Проверка по базам данных показала, что к краже причастны двое 20-летних жителей Сафоново и 20-летний житель Североморска.

Все подозреваемые ранее были неоднократно судимы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, - лишение свободы на срок до пяти лет.

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