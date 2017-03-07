Шесть атташе в Мурманске. К сотрудникам МЧС пожаловали иностранные гости

Сегодня завершился визит в Мурманск делегации военных атташе из нескольких европейских стран. Представители посольств Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии познакомились с работой пожарных и спасателей, действующих в условиях Крайнего Севера.

В Мурманске не впервые, но посещать подразделения экстренного ведомства ранее не приходилось. Военные атташе с интересом обходят Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Он открылся в 2015 году. В российской Арктике таких комплексов - десять. От Кольского полуострова, до Дальнего Востока. В центре работают специалисты высшего уровня: газоспасатели, газодымозащитники, водолазы, альпинисты. Они обеспечивают безопасность на суше и на море. Военным атташе продемонстрировали, как проводится ликвидация автомобильных аварий и последствий схода лавин.



Бруно Русси, атташе по вопросам обороны посольства Швейцарии в Москве: «Швейцарии МЧС и армия это единая служба. У нас тоже есть холодные местности и нас интересуют, как МЧС России с этой проблематикой работает».



Близость к Арктике требует несколько иных профессиональных качеств и умений. Специально для гостей спасатели организовали показательные тренировки по ликвидации ДТП и поиске пострадавших при сходе лавины. ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области полковник Александр Фролов вручил членам делегации памятные подарки, которые будут мысленно, возвращать их на Крайний, но такой гостеприимный Север.