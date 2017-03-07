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Снег и грохот. В Мурманске на улице Володарского с крыши обрушилась ледяная шапка (фото)

12:2707 марта 2017Просмотров: 416

В Мурманске прохожие и жители домов в районе улицы Володарского сегодня примерно в 10:40 утра вздрогнули от оглушительного грохота.  С крыши дома № 1 сорвалась огромная ледяная шапка.

Прямо по центру здания как раз  в месте падения снежных глыб находится вход в Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения.  К счастью, в момент обрушения никто не входил в офис и не выходил из него.  Проход возле дома огорожен предупредительными ленточками, поэтому по тротуару вдоль дома пешеходы не ходят. 

Видимо, коммунальные службы планировали убрать угрожающий снежный нарост. Но не успели предпринять каких-либо действий. Из-за солнечной погоды снег с крыши сорвался самостоятельно. 

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