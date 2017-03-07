Снег и грохот. В Мурманске на улице Володарского с крыши обрушилась ледяная шапка (фото)

В Мурманске прохожие и жители домов в районе улицы Володарского сегодня примерно в 10:40 утра вздрогнули от оглушительного грохота. С крыши дома № 1 сорвалась огромная ледяная шапка.

Прямо по центру здания как раз в месте падения снежных глыб находится вход в Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения. К счастью, в момент обрушения никто не входил в офис и не выходил из него. Проход возле дома огорожен предупредительными ленточками, поэтому по тротуару вдоль дома пешеходы не ходят.

Видимо, коммунальные службы планировали убрать угрожающий снежный нарост. Но не успели предпринять каких-либо действий. Из-за солнечной погоды снег с крыши сорвался самостоятельно.