Телепрограмма на 8 марта (среда)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Среда, 08 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Мультимир (6+)

Голубая стрела.

Тайна игрушек.

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Между крокодилом и львом.

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Золото «Глории». 7, 8 серии. Сериал (16+)

Россия, Куба. 2012 г.

Приключения, фэнтези.

В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Михаил Евланов, Сергей Газаров, Екатерина Сутулова, Екатерина Олькина, Юрис Лауциньш, Сергей Чирков и др.

Трое друзей прилетают из Москвы в Гавану. На первый взгляд - обычные туристы. На самом же деле они ищут золото с испанского корабля «Глория», затонувшего в 1673 году. Наши герои - опытные кладоискатели, профессионалы. Из Гаваны они выезжают к Карибскому морю, в бухту, где должен быть клад. Но по дороге неким мистическим образом перемещаются в прошлое - ровно в тот год, когда золото было спрятано. Кладоискатели попадают в плен к пиратам и становятся непосредственными участниками событий той эпохи. Но теперь задачей друзей является не только поиск золота, но и поиск дороги обратно - в свое время. Кто и зачем отправил их в прошлое?

12:23 Познавательная программа (12+)

Что такое мода?

12:31 Основной элемент. Код красоты. Документальный цикл (16+)

Во Вселенной постоянно происходит отбор на устойчивость. Он затрагивает не только материальные объекты, но и законы их развития и поведения. Выходит, Вселенная наполнена сложной, утонченной и во многом еще не познанной красотой. А значит, красота неслучайна и «чувство прекрасного» можно назвать нашим шестым чувством.

13:00 Упакованные. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Комедия.

В ролях: Иван Жидков, Елена Кутырева, Камиль Ларин, Татьяна Яковенко, Иван Кокорин, Иван Замотаев.

Уж если день не задался, готовься к крупным проблемам. А если разругался с любимой женой, ни в коем случае не садись за руль, иначе неприятностей не миновать. Крутой бизнесмен Сергей Камаев сел за руль и обеспечил проблемы себе, своей жене Марго, ее бывшему любовнику Ивану и даже Анечке, молодой жене Ивана. Судьба-злодейка распорядилась так, что Сергей и Марго окажутся ночью в одной машине, упакованные в целлофан, и их будут преследовать два отвратительных типа на ржавом пикапе. А лесная дорога ночью полна неожиданностей. Комическое и трагическое, любовь и ненависть превращает ночное путешествие героев в захватывающее зрелище.

14:34 Хроники будущего. Главные планетарные угрозы. Документальный цикл (16+)

4 мая 2062 года. В этот день многотонный астероид ВиДи-17 пересечет орбиту Земли и ринется на планету с огромной скоростью. Супервулкан Йеллоустоун начнёт своё извержение примерно в 2070 году. Он наиболее опасный на Земле: любое его движение даст толчок к извержению всех вулканов планеты. Ученые пытаются спрогнозировать и просчитать точные даты самых страшных катастроф, которые угрожают Земле, тем самым подготовить человечество и уменьшить ущерб. Изобретатели работают над оружием, способным защитить от астероидов, и разрабатывают способы спасения при извержении супервулканов. Но успеют ли?

15:24 Познавательная программа (12+)

Что такое семейное древо?

15:30 Мультимир (6+)

Трактаун.

Фиксики.

Приключения Мюнхаузена. Между крокодилом и львом.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Основной элемент. Код красоты. Документальный цикл (16+)

Во Вселенной постоянно происходит отбор на устойчивость. Он затрагивает не только материальные объекты, но и законы их развития и поведения. Выходит, Вселенная наполнена сложной, утонченной и во многом еще не познанной красотой. А значит, красота неслучайна и «чувство прекрасного» можно назвать нашим шестым чувством.

16:55 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

17:45 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Духовное единство. Рассказ о Ново-Валаамском православном мужском монастыре.

18:00 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина. Запись 2016 г. (16+)

В январе 2016 года Вячеславу Добрынину исполнилось 70 лет, и он по-прежнему полон творческих сил и замыслов. Одна из его новых песен – «Все мимолетно» - дала название юбилейному концерту народного артиста.

19:35 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Горная болезнь. Трое журналистов совершают восхождение на вершину Эльбруса. История о том, как одна гора может изменить человека.

20:00 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

Шумшу. Точка Второй Мировой (Фильм ТК «ОТВ-Сахалин», г.Южно-Сахалинск). Проект посвящен работе активистов сахалинского регионального отделения «Поискового движения России». Фильм рассказывает об экспедиции на остров Шумшу (самый северный остров Курильской гряды). В 1945 году здесь прошли последние бои Второй Мировой Войны. В августе 45-го на Шумшу высадился советский десант. После почти недельных боев гарнизон острова сложил оружие. Наши потери составили почти тысячу человек убитыми и пропавшими без вести...

20:29 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Женщины против мужчин. Художественный фильм (18+)

Россия. 2015 г.

Комедия.

В ролях: Роман Юнусов, Александр Головин, Денис Косяков, Мария Кравченко, Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Таир Мамедов, Олег Верещагин, Карен Манташян, Александр Шаляпин.

Школьная любовь трех замечательных пар заканчивается тремя прекрасными свадьбами и сумасшедшим свадебным путешествием на экзотическую и горячую Кубу. Но первый же день долгожданного медового месяца окончился гигантской ссорой, переходящей в вечную войну мужчин против женщин. А на войне, как и в любви, правил нет! Пираньи в бассейн? Запросто! Пожар в номере? Не вопрос! Флирт на глазах у любимого мужа? Однозначно, да! И все это, конечно же, во имя любви!

22:30 Разрушители мифов. Зашифрованные календари. Документальный цикл (16+)

И Сталин, и Гитлер пытались обнаружить древний тибетский календарь. Считалось, что в нем в мельчайших деталях расписан каждый день будущего человечества. Правда, информация дана в зашифрованном виде. Как ни странно, именно календарь стал хранилищем тайных знаний. И это не единственный пример необычного предназначения календарей. У многих древних цивилизаций обнаруживаются артефакты, на которых явно обозначены даты, либо зафиксировано летоисчисление, а исследователи при расшифровке знаков на этих календарях выявляют поразительные сведения.

23:25 Хроники будущего. Главные планетарные угрозы. Документальный цикл (16+)

4 мая 2062 года. В этот день многотонный астероид ВиДи-17 пересечет орбиту Земли и ринется на планету с огромной скоростью. Супервулкан Йеллоустоун начнёт своё извержение примерно в 2070 году. Он наиболее опасный на Земле: любое его движение даст толчок к извержению всех вулканов планеты. Ученые пытаются спрогнозировать и просчитать точные даты самых страшных катастроф, которые угрожают Земле, тем самым подготовить человечество и уменьшить ущерб. Изобретатели работают над оружием, способным защитить от астероидов, и разрабатывают способы спасения при извержении супервулканов. Но успеют ли?

00:15 Краткий курс счастливой жизни. 5 серия. Сериал (18+)

Россия. 2011 г.

Драма, мелодрама.

В ролях: Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Анна Слю, Ксения Громова, Константин Гацалов, Константин Демидов, Кирилл Жандаров, Герман Виноградов, Игорь Золотовицкий, Екатерина Волкова.

Откровенные размышления о жизни современных молодых женщин. История о поисках счастья и трудностях в отношениях с противоположным полом четырех героинь — Саши, Любы, Кати и Ани.

Саша — одинокая и свободная. Она разведена, живет с маленьким сыном, мамой и бабушкой. Встреча с Петром, который станет ее начальником и любовником, означает новый период в жизни.

У ее новых коллег тоже не все благополучно. Секретарша Аня занята поисками второй половины. Люба решает, как справиться с тем, что она не может иметь детей, а Катя погрязла в семейном быту, который она больше не в силах терпеть…

01:09 Телегазета (12+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Где дремлют мамонты. Цивилизация – угроза или благо для маленького ненецкого народа, затерянного на просторах далекого Севера?

Чужан войтыр. Фильм повествует о культуре и преемственности поколений народа коми. Съемки проходили во время фестиваля коми-ижемцев «Чужан войтыр».

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Охраняется народом. Архангельского края – люди разных возрастов, «от мала до велика», едут на Север, преодолевая трудности и невзгоды…

Бубен Верхнего Мира. Сутки из жизни Маши Трофимовой. Фильм снят по мотивам рассказа В.Пелевина и, как может, сеет разумное, доброе, вечное…

Дмитрий Гайворонский. Моя жизнь - импровизация. Дмитрий Гайворонский. Это имя хорошо известно в России и за рубежом. Он всегда открыт новому. Этот удивительный человек – настоящий виртуоз. Он любит и умеет удивлять. И не только на сцене.

Страна Будущего. Когда-то знаменитый полярный исследователь Фритьоф Нансен придумал Страну Будущего. Столицей этой страны должен был стать город Енисейск в центре Сибири. Фильм о том, почему не сбылась мечта Нансена, и кто теперь населяет Страну Будущего.

Чампа. Документальный фильм.