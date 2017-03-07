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В Апатитах вырежут фигуры из огромных глыб льда

12:2007 марта 2017Просмотров: 152

В период с 11 марта по 1 апреля 2017 года в Апатитах состоятся физкультурные и спортивные мероприятия XVI Хибинского спортивного фестиваля. 

Торжественное открытие фестиваля пройдет 11 марта 2017 года в 14.00 в Большом зале Дворца спорта ФСК «Атлет». 

В рамках открытия XVI Хибинского спортивного фестиваля запланировано проведение шоу-конкурса «Бешеная пила», которое пройдет 11 марта в 15:00.

Оно представит на суд многочисленных зрителей, спортсменов и гостей величие ледовых скульптур, выполненных признанными мастерами и скульпторами, призерами и лауреатами всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда. 

В распоряжении скульпторов будет всего 90 минут для создания своих произведений изо льда. Величие скульптур, бешеный рев бензопил, треск льда создадут незабываемые впечатления и эмоции зрителей. 

По итогам шоу-конкурса «Бешеная пила» участникам и призерам вручат памятные дипломы, кубки и подарки от организаторов и партнеров мероприятия. 

Администрация города Апатиты активно поддерживает мероприятия в рамках открытия фестиваля, сообщает пресс-служба ЭТЦ «Снежная Деревня». 

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