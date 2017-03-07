В двух мурманских школах весна началась с обновления

Новые окна для коррекционного класса и уникальный «ступенькоход» для детей, которые вынуждены передвигаться на инвалидной коляске.

Одно уже стоит, другое ставят. В 27ой школе этих окон ждали долго. Старые не выдерживали никакой критики. В этом классе занимаются дети с ограниченными возможностями. Теперь, благодаря новым современным стеклопакетам, в помещении станет светлее и теплее, исчезнут сквозняки. А значит, и учебный процесс станет для ребят приятнее и продуктивнее.



Елена Воробьёва, классный руководитель 2 «Г» школы № 27 г. Мурманска: «Я хочу поблагодарить своих инициативных родителей, которым удалось договориться о финансировании с Мурманским морским торговым портом замене оконных проёмов, которые очень давно требовали замены».



А это уже 61 мурманская школа. Михаил, а иначе этого серьёзного молодого человека не назовёшь, из-за болезни по коридорам учебного заведения вынужден передвигаться на коляске. И если при движении по прямой проблем не возникает, то подняться на этаж выше - задача почти невыполнимая. Недавно в школе появилась уникальная новая техника - ступенькоход. С его помощью Миша может свободно перемещаться куда нужно, без всяких проблем. Признаётся - когда пользуется этим ноу-хау, чувствует себя лётчиком испытателем.



Михаил Пруденко: «Ну, немного, да. У меня такое бывает, я в первый раз, когда так делал, когда меня спускали в первый раз, я немного боялся. И как будто лечу – чувствую».



Теперь Михаил сможет посещать дополнительные занятия по робототехнике, которые проходят на третьем этаже. В его планах придумать свои устройства для перемещения между этажами. Ведь они помогают не только детям с ограниченными возможностями, но и родителям, и учителям.



Евгения Пруденко: «Теперь нет проблем, например, ездить в актовый зал. У нас часто бывает, разные устраивают концерты, приезжает филармония, спектакли. И раньше было проблематично транспортировать ребёнка на третий этаж. Теперь проблем нет никаких. И учителя смогу, если я не смогу приехать, поднять его на третий этаж, и он вместе со всеми сможет смотреть всё, что хочет».



Галина Чидаева, директор по социальным вопросам и коммуникации Мурманского морского торгового порта: «Есть такая традиция - помогать. Мы помогаем по мере своих возможностей. Помогать детям с ограниченными возможностями для нас большая честь. Потому как помогая им, мы считаем, что мы помогаем раскрыть ребятам свой творческий потенциал, чтобы они не чувствовали себя иными, чтобы они были наравне со всеми».