В Кандалакше сотрудники Росгвардии спасли утопающего

5 марта в 19:35 сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району в радиоэфире услышали информацию о том, что на реке Нива слышны крики о помощи.

Сотрудники Росгвардии – прапорщик полиции Евгений Сафронов и прапорщик полиции Алексей Вихрев – находились неподалеку и незамедлительно направились на место происшествия.

По прибытию они услышали крики о помощи и увидели тонущего мужчину.

Используя подручные средства (ремень от автомата), наряд группы задержания ОВО вытащили мужчину из воды.

Как выяснилось позже, мужчина 1959 года рождения, переходя реку, провалился под лед и стал звать на помощь.

Очевидцы происшествия позвонили в полицию для спасения утопающего.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Мурманской области помогли пострадавшему и передали его подъехавшему наряду ППС, чтобы доставить последнего в больницу.