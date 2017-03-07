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В Мончегорском музее откроется выставка старинного русского промысла

12:0007 марта 2017Просмотров: 160

В преддверии Международного Женского дня в Мончегорском музее цветного камня начала работу выставка «Золотые узоры хохломы».

На выставке представлена частная коллекция изделий, выполненных в стиле и традициях хохломы. Собиралась она не один десяток лет мончегоркой Галиной Дежкиной.

Хохлома - это нарядные, яркие изделия, вырезанные из дерева, расписанные строго по канонам промысла и обожженные в печи. Сегодня хохлома - предмет коллекционирования, брендовый сувенир из России и  украшение интерьера.

Этому русскому промыслу более 300 лет.

Его столица  - город Семенов, расположенный к северу от Нижнего Новгорода. Хохлома – промысел, изготовление  «золоченой»  деревянной  посуды  без  применения драгоценного  металла  и  своеобразная  растительно-травная  роспись.

В коллекции Галины Николаевны - хохломские чайные пары, ложки, конфетницы, подсвечники, кубышки, чугунки, вазы и вазочки, селедочница, наборы для меда и специй. Особенно красивы братина и вазы, своей формой повторяющие лебедей.

Рисунок на изделиях - сказочный: золотистые завитки, узоры из листьев, переплетающиеся веточки, богатые гроздья  лесных ягод. И все это - на строгом черном или красном фоне. Классическая хохломская посуда - украшение любого стола!

Но ценят ее не только за красоту, но и за удивительную практичность. В такой посуде можно и окрошку подать, и чай поднести, и не волноваться, что поблекнут краски или потрескается лак, защищающий роспись.

Выставка продлится до 5 апреля, сообщает официальный сайт администрации Мончегорска. 

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