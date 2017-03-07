16+
I-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске готовятся к проведению Праздника Севера

16:2607 марта 2017Просмотров: 72

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся.

Участники заседания утвердили программы по проведению торжественных церемоний открытия и закрытия 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся.

Начало церемонии открытия назначено на 20 часов 17 марта в Мурманске на площади Пять Углов.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о готовности к проведению массового лыжного пробега стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Старт «Лыжне Дружбы» будет дан уже в эту субботу, 11 марта, в поселке Раякоски Печенгского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ожидается, что в забеге примут участие более 3000 жителей Мурманской области и 78 иностранных граждан из Норвегии, Германии, Италии, США.

Читайте также
Фильм Петра Широбокова «На уровне сердца» стал финалистом Всероссийского конкурса молодых журналистов-международниковВ Кандалакше сотрудники Росгвардии спасли утопающегоВозбуждено уголовное дело по факту вчерашнего отравления детей в КировскеСевероморский бомж взломал магазин и вынес из него продукты
Пенсию к 8 марта выплатят на день раньшеВ России в восемь раз выросла доля женщин, желающих открыть собственное делоВ Мурманске силовики и правоохранители соревновались в лыжных гонкахВ Молодёжном культурном центре поиграют в «Мир конфликтов»Госдума приняла в I чтении поправки в закон о странных именахЯпонский автопроизводитель объявил о начале перехода на электромобили и гибриды
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  