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В Мурманске разработан проект нового детского городка на Героев-североморцев

14:2007 марта 2017Просмотров: 151

Площадка детского городка давно была в запустении из-за судебных тяжб с предпринимателями, арендовавшими там участки земли. Отстояв права на эту территорию, коллектив учреждения «Мурманские городские парки и скверы» разработал проект по созданию новой многофункциональной благоустроенной зоны отдыха для детей и их родителей.

Название будущий центр детского отдыха получил соответствующее — «Сказка».

Александр Накай, руководитель учреждения «Мурманские городские парки и скверы»: «Горожане выросли, играя когда-то в детском городке на проспекте Героев-североморцев. Теперь мы хотим расширить зону отдыха, чтобы наши дети имели как можно больше возможностей для увлекательных игр и безопасного отдыха. Мы стараемся, чтобы ребятам было интересно и весело, чтобы они были счастливы».

В новый комплекс войдут несколько площадок для разных возрастов — от малышей и до подростков. Кроме того, в проекте предусмотрена благоустроенная парковка, потому что рядом находится транспортная развязка с оживленным движением.

Будут обеспечены необходимые санитарные условия, появится кафе с современной фишкой — интерактивным оборудованием и крытый павильон, где дети смогут заниматься творчеством — рисовать, лепить, делать аппликации. В этом же павильоне планируется разместить тир.

Городок «Сказка» будет круглосуточно находиться под охраной, но открыт для всех. В то время пока дети будут играть и веселиться, родители смогут насладиться прогулкой по озелененным аллеям, тропинкам, дорожкам, переплетающимся между собой, сообщает официальный сайт администрации Мурманска.

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